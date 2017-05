Caduta fatale per un 58enne: inutile l'intervento dei sanitari

SAN GIORGIO DI NOGARO - La caduta è stata fatale, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente mortale, che ha coinvolto un 58enne di origine austriaca, è avvenuto a San Giorgio di Nogaro. L’uomo si trovava sul pennone di un’imbarcazione, quando è precipitato.

Non c'è stato nulla da fare

Rapido l’intervento dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto con un’ambulanza e con l’ausilio dell’elicottero partito da Udine, ma l’intervento è stato vano. Sul posto, assieme al personale medico, per mettere in sicurezza l'area dove si è verificata la tragedia, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli.