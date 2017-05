Che tempo farà sabato 20 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Dopo qualche giorno di caldo estivo, nella giornata di sabato tornerà la pioggia e si assisterà a un brusco calo delle temperature (non dovrebbero superare i 20 gradi centigradi).

L'Osmer Fvg prevede cielo in prevalenza nuvoloso con piogge in genere moderate, ma che localmente potranno essere abbondanti, specie sulla fascia prealpina. Sarà probabile anche qualche temporale, specie su pianura e costa. Come detto, farà più fresco.