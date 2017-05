Non sapete cosa fare oggi? Ecco qualche suggerimento

UDINE – Una giornata ricca di appuntamenti, quella di sabato 20 maggio. Ecco qui la nostra selezione.

Sapori Pro Loco

Tutto pronto a Villa Manin per il secondo e ultimo weekend della 16^ edizione di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Dopo la grande affluenza del primo fine settimana ecco altri giorni ricchi di specialità tipiche ed eventi. Qui il programma dell’intera giornata.

‘Terminal - Festival dell’arte in strada’

Circo contemporaneo, ma anche musica, teatro, danza, street-art. ‘Terminal - Festival dell’arte in strada’ sarà tutto questo e molto altro. Dopo la nuova veste scelta per l’edizione 2016, la kermesse stupisce ancora con un programma sempre più ampio e interessante, che coinvolgerà la Udine per ben tre giornate. Dal 19 al 21 maggio, infatti, piazza Venerio (in caso di pioggia gli eventi si terranno al teatro San Giorgio) sarà ‘abitata’ da artisti provenienti da tutta Italia, ma anche dell’Europa (Portogallo, Spagna, Francia, Belgio) e dal Sud America (Brasile), perché Terminal è un punto di partenza e d’incontro per i cittadini e per gli artisti, che insieme sono guidati dall’arte a compiere un viaggio inaspettato. Ecco qui cosa c’è in programma per la giornata.

Festa dell’asparago di bosco

Un weekend naturalistico alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dalle erbe spontanee agli asparagi selvatici. Torna sabato 20 e domenica 21 maggio ad Arta Terme la «Festa dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera», la tradizionale kermesse dedicata alle primizie primaverili della Carnia, organizzata dagli operatori turistici e dalle associazioni di Arta Terme, divenuta un irrinunciabile appuntamento per gli amanti della montagna e della natura. Ecco qui i dettagli degli eventi in programma oggi.

Concerto Speciale del Gusto alle Distillerie Nonino

Il 20 maggio prende il via, con un evento del tutto particolare e unico, la stagione 2017 degli attesi appuntamenti gourmand di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che ogni estate mette in scena in eleganti eventi quanto di più raffinato propone in tavola il Fvg. Cornice d’eccezione saranno le Distillerie Nonino di Percoto, che ospiteranno un Concerto Speciale del Gusto. Così, la famiglia Nonino intende festeggiare un importante anniversario della sua storia: i 120 anni di distillazione con metodo artigianale e accoglie il lunch show (con inizio alle 12.30) in quello che è unanimemente ritenuto il Tempio della distillazione: un’occasione unica non solo per conoscere le celeberrime Distillerie, ma anche per visitarne una delle 5 Cantine invecchiamento, sotto sigillo permanente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove avviene l’invecchiamento naturale delle Grappe e delle UE Acquaviti d’Uva® Nonino .

‘Mirabilia - Alla scoperta dei tesori nascosti del Friuli Collinare’

Il progetto, ideato e promosso dal servizio associato cultura della comunità collinare del Friuli, ha l’obiettivo di far conoscere gli angoli poco noti, ma non per questo meno interessanti presenti nei 15 Comuni aderenti (Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande). Ecco tutto ciò che è in programma per oggi.

Bicimaggio

Prosegue ‘Bicimaggio’, rassegna per conoscere la bici e muoversi lungo le strade della città facendo bene a se stessi, agli altri e all'ambiente, organizzata dal Comune di Udine. Sabato 20 maggio, dalle 15 alle 18 al parco Moretti, pedalata alla scoperta delle mura cittadine con Fiab BicitUdine in collaborazione con l'associazione Città Murate.

Nuovo appuntamento al Lago di Cornino

Un corso (in lingua italiana e spagnola, con traduzione simultanea) per riconoscere le tracce lasciate dagli animali durante il loro passaggio. Il 20 e 21 maggio, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, partirà un’interessante iniziativa per identificare l’avifauna italiana attraverso le impronte. Un modo non invasivo per conoscere gli animali e il loro comportamento attraverso i segni che lasciano. Il corso, che prevede anche la pratica sul campo (identificazione), è organizzato da KokulandelaASD - CyberTracker Italia assieme alla Riserva di Cornino. Tutti i dettagli, qui.

Ossa, penne, pelo e piume

Prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti tutto per giovani naturalisti al Naturama Science Center al centro Commerciale Città Fiera di Martignacco: il sabato della scienza, laboratori e attività pomeridiane per bambini dai 5 ai 12 anni a tema naturalistico. Ecco qui il programma della giornata.

Al Menossi Teatro di Primavera

Teatro di Primavera chiude i battenti sabato 20 maggio alle 20.45 all’auditorium Menossi in via S. Pietro 60 con lo spettacolo del ‘gruppo base della compagnia teatrale ‘Ndescenze’ ‘Una tranquilla vacanza in montagna’, con la regia di Luca Piana.

‘Mi fido di te’ va in scena al Teatrone

Importante serata dedicata alla tematica dell'Affido familiare, sabato 20 maggio, al Teatro Nuovo da Udine, con ‘Mi fido di te’, evento organizzato dall'associazione ‘Il Focolare Onlus’, che dal 2004 si occupa di affido familiare sul territorio del Fvg. Si tratterà di una serata-concerto di musica e danza, realizzata con il sostegno di Comune di Udine, Garante regionale di diritti della persona e Ordine degli Avvocati di Udine, volta a diffondere sempre più la cultura dell'accoglienza in favore di bambini che si trovano a vivere situazioni di disagio e difficoltà. A dare vita all'evento, che si aprirà alle 20.45, saranno i cori ‘Vocinvolo’ diretto da Lucia Follador, ‘Freevoices’ di Capriva del Friuli diretto da Manuela Marussi, in collaborazione con ‘Axis Danza Udine’ diretto da Federica Comello, sodalizi composti da ragazzi e ragazze che si sono resi disponibili a partecipare in modo gratuito dando il proprio contributo per aiutare i loro coetanei, o bambini più piccoli, meno fortunati di loro. Maggiori informazioni sul sito www.ilfocolareonlus.it o scrivendo a info@ilfocolareonlus.it.

Aperta la mostra fotografica di Sonia Fattori

È stata inaugura venerdì 19 maggio, nei locali espositivi della galleria di via Pradamano, la rassegna artistica di fotografia d’autore promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine e realizzata a cura dell’associazione culturale Quadrante Arte e del circolo fotografico Il Grandangolo. Protagonista sarà la fotografa udinese Sonia Fattori, nella piena maturità artistica alle soglie dei cinquant’anni, che presenterà ‘Io, il pescatore, la laguna: uno sguardo sull'anima’, mostra recentemente esposta nel palazzo del Consiglio Regionale di Trieste, dove ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e critica. Le opere esposte potranno essere visitate gratuitamente fino al prossimo 3 luglio (il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12, con ingresso libero). Per informazioni: Puntoinforma, telefono 0432-1273717, www.comune.udine.gov.it.

Arte in Libertà, Futurismo Contemporaneo: al Malignani

Il 20 maggio alle 11, alla sede dell’Isis Malignani di Udine, si terrà la performance Arte in Libertà, Futurismo Contemporaneo, la cui anteprima è stata presentata a Vicino/Lontano. Nella visione della macchina come elemento fondante del futuro risiede l’attualità del movimento del primo novecento. La performance partirà dal porticato esterno dell’Istituto, proseguirà inaugurando l’aula Smart Lab - realizzata anche grazie a un crowdfunding – per concludersi nell’Hangar di Aeronautica. poesie, parole in libertà e giochi onomatopeici intercalati da rumori orchestrati e composizioni musicali dal vivo, danze aerofuturiste e balli plastici, aerobanchetto con assaggi futuristi. Anche un’auto d’epoca a completamento della scenografia. Necessaria la prenotazione.