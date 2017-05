Pirata della strada manda un ciclista all'ospedale

UDINE – E’ caccia al pirata della strada da parte della Polizia locale di Udine. Un ciclista di 29 anni sarebbe stato urtato da un’auto poco prima delle 20 tra le vie Volturno e San Rocco.

A finire in ospedale il giovane ciclista, un nigeriano domiciliato in città. La Polizia locale, come detto, sta cercando il mezzo che ha causato la caduta del 29enne. Per questo invita chiunque avesse assistito all’investimento a contattare la sala operativa al numero 0432 1272321.

Il ciclista è finito sull’asfalto ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato in ospedale. Solo mercoledì un altro ciclista era finito in Pronto Soccorso dopo essere stato investito da un furgoncino (anche in questo caso il mezzo non si era fermato).