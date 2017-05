Ruba il bancomat di una cliente e preleva 500 euro: denunciato

TARVISIO – Un 57enne della zona, dipendente di un negozio di articoli per animali, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato. L’uomo si era appropriato del bancomat di una donna sua cliente eseguendo due prelievi fraudolenti per un valore di 500 euro.

Il 57enne è stato ‘incastrato’ dalle telecamere di sorveglianza degli istituti bancari in cui aveva effettuato i prelievi, a Tarvisio e ad Arnoldstein. L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Tarvisio, è partita in seguito alla denuncia della donna derubata. E’ stata eseguita anche una perquisizione domiciliare, ma il bancomat non è stato ritrovato.

L’uomo si sarebbe impossessato della carta in un momento di distrazione della donna, dopo essere riuscito a scoprire il codice.