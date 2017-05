Anziana derubata in ascensore in piazzale Osoppo

UDINE – L’hanno tenuta d’occhio e hanno agito ben sapendo che nella borsetta della donna c’era del denaro in contanti. Il fatto è successo venerdì in un condominio di piazzale Osoppo, dopo le 13.30. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

In pratica un’anziana, dopo essere stata in Posta per un prelievo, è stata avvicinata da due sconosciuti nell’ascensore del condominio (dalla sua descrizione un uomo di colore e una donna dalla carnagione olivastra) che con un escamotage sono riusciti a sottrarle il denaro. Non appena si sono chiuse le porte, infatti, l’uomo ha cominciato a saltare dicendo che l’ascensore stava per precipitare. A quel punto l’anziana si è spaventata, ritraendosi in un angolo. Ed è in questo momento che la complice è entrata in azione, approfittando del momento di distrazione per rubare il denaro dalla borsetta.

L’anziana si è accorta del furto solo una volta rientrata a casa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Nel condominio, intanto, si raccomanda di prestare la massima attenzione e di non aprire il portone agli sconosciuti.