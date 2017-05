Ragazzo di 22 anni denunciato per detenzione di droga: la nascondeva in giardino

TARVISIO - I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile di Tarvisio, su autorizzazione del Tribunale di Udine, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 22enne della Valcanale.



Sono stati rinvenuti 6,5 grammi di marijuana, suddivisi in tre dosi e raccolti all’interno di un vasetto in vetro, occultato in un giardino a poca distanza dall’abitazione.

La droga è stata posta sotto sequestro e il giovane, già sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente.