Aggredisce la moglie e la minaccia con un coltello: arrestato

UDINE – L’ha aggredita picchiandola fino a farla finire in ospedale. E’ successo in città, dove un marocchino di 40 anni è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie. L'episodio, come riporta l’edizione on line de Il Gazzettino, risale a lunedì 15 maggio.

Nonostante un divieto di avvicinarsi alla donna, l’uomo non solo l’ha voluta incontrare, ma ha cominciato a colpirla al volto con pugni e sberle sbattendole la testa sul cofano dell’auto. Non solo, con un coltello l’ha minacciata squarciandole le gomme dell’auto. Il marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Udine.