Centri estivi Asu: aperte le iscrizioni

UDINE - Estate è sinonimo di vacanza, divertimento e svago e perché no, sport. Asu – Associazione sportiva udinese – lo sa bene ed è per questo che anche quest’anno organizza un centro estivo all’avanguardia dal 19 giugno all’11 agosto e dal 21 agosto al primo settembre.

Le attività in programma sono rivolte ai soci e ma anche a chi non è tesserato Asu

I programmi studiati dallo staff di tecnici professionisti sono pensati per i piccoli (bimbi nati dal 2013 in poi), ma anche per i ragazzi (fino ai 14 anni). Tutti potranno provare (le iscrizioni sono settimanali, dal lunedì al venerdì) la ginnastica artistica o quella ritmica, misurarsi con la scherma (spada e fioretto) e provare le acrobazie del parkour: discipline sportive, accessibili a tutti, esperti e principianti, all’insegna del divertimento e dell’educazione sportiva. Immancabili poi i momenti di svago e di divertimento all’aperto, nell’area recintata e protetta del giardino esterno al palazzetto Asu (in via Lodi 1, a Udine). Chi decide di rimanere anche in pausa pranzo, inoltre, potrà usufruire delle attività pomeridiane fatte di giochi in lingua inglese e board games con un esperto di giochi da tavolo. La pre-accoglienza nella struttura udinese, infatti, comincerà già dalla 7.45, per consentire ai genitori di accompagnare i figli prima del lavoro, le attività poi proseguiranno fino alle 17.30. «Dopo tre anni di tutto esaurito per i centri estivi marchiati Asu, – spiega Nicola Di Benedetto, direttore generale dell’Associazione Sportiva udinese – ci apprestiamo a raccogliere le prime adesioni per la quarta edizione. Abbiamo registrato un crescente entusiasmo nei ragazzi e nelle loro famiglie, indice che stiamo andando nella giusta direzione, con una proposta che dà diversi input, passiamo infatti dalle attività di divertimento puro all’introduzione a discipline che magari i piccoli hanno potuto vedere solo in tv. I nostri centri estivi sono quindi uno strumento di scoperta ma anche di divertimento dove non ci si annoia mai». I ragazzi saranno dunque guidati alla scoperta delle tecniche di base di varie discipline sportive attraverso un percorso tecnico svolto in tutta sicurezza.

Stage di Ginnastica Artistica dal 19 giugno al 4 agosto

Lo stage è pensato per chi desidera conoscere o approfondire le conoscenze di ginnastica artistica. Tecnici altamente qualificati guideranno i ragazzi alla scoperta, o all’approfondimento, dei vari attrezzi.

Stage di Ginnastica Ritmica dal 12 giugno al 4 agosto

Lo stage di Ginnastica Ritmica è aperto a tutte le bambine dai 5 anni in su, anche alla prima esperienza, e le attività saranno suddivise proprio in base alle competenze delle atlete. Le lezioni saranno tenute dalle tecniche dell’Asu, che hanno accompagnato Alexandra Agiurgiuculese alla nazionale italiana e alle recenti medagli in coppa del mondo.

Centro Estivo sezione cuccioli dal 3 luglio al 4 agosto

La sezione cuccioli è stata studiata dai tecnici Asu per i bambini nati dal 2013 in poi con l’obiettivo di arricchire il bagaglio di esperienze motorie nell’affascinante percorso di conoscenza del corpo e delle sue infinite possibilità di movimento: attraverso giochi ludici di varia natura svolti nell’ambiente ricco e stimolante delle palestre Asu.

Stage di Scherma dal 19 giugno al 4 agosto

Dedicato a tutti i ragazzi desiderosi di conoscere da vicino o approfondire la nobile arte della Scherma. Attraverso esperienze divertenti, tornei, gare e incontri con atleti esperti, i ragazzi potranno sperimentare affondi, parate e stoccate.

Iscrizioni alla segreteria dell’ASU: Palazzetto dello Sport | via Lodi, 1 | Udine | 0432 541828 | 366 5675188 |