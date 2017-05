Lignano presenta Easy Fish - Festival del Pesce dell'Alto Adriatico

LIGNANO - Easy Fish - Festival del Pesce dell'Alto Adriatico sarà un lungo weekend di degustazioni, laboratori, approfondimenti, showcooking ed eventi gratuiti rivolto agli amanti della buona tavola e al grande pubblico all’interno di Terrazza a Mare, struttura simbolo di Lignano Sabbiadoro, che avranno come protagonisti grandi nomi della cucina italiana: Andrea Mainardi e la sua cucina stravagante ed originale, Diego Bongiovanni con la sua cucina 'tatuata', David Povedilla e la sua magica paella, tutti e tre direttamente dalla trasmissione La Prova del Cuoco su Rai Uno. Presenti anche Max Mariola, star del suo I panini li fa Max su Gambero Rosso Channel di Sky, che preparerà dei fantastici panini e non solo ed il Re del baccalà Franco Favaretto. A Ezio Marinato, maestro internazionale di panificazione e Chiara Selenati pasticcera e food blogger sarà affidato il momento dedicato alle 'Colazioni d’Autore'.

Inoltre

A chiudere il tutto i pluristellati della Guida Michelin e di molte altre guide italiane, Emanuele Scarello del Ristorante Agli Amici – Godia, Gianfranco Perbellini del ristorante Casa Perbellini – Verona, Norbert Niederkofler, del ristorante Rosa Alpina – San Cassiano in Badia (BZ) e Moreno Cedroni del ristorante La Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN). Inoltre, ospite speciale di questa edizione, lo chef del celeberrimo Wicky’s Wicuisine Seafood di Milano Wicky Priyan, un esempio di equilibrio, raffinatezza e ricerca, già chef Ambassador di Easy Fish 2016. Concluderà l’evento domenica sera 18 giugno in Terrazza a Mare il DJ Luca Noale, direttamente dal Club Moritzino, uno dei più famosi «cottage» delle Alpi.

Le novità

Tra le novità di questa edizione anche 'Dalle Malghe al Mare', un nuovo format che sotto la regia di Stars Cooking e il coordinamento di «Cuciniamo... con la Carnia» darà l’opportunità ad alcuni chef emergenti, dalla montagna della Carnia e dal mare di Lignano, di esprimere la loro creatività in cucina coniugando le due anime, contrapposte e complementari, del Friuli Venezia Giulia.

Gli appuntamenti

Le eccellenze presenti in questi showcooking, uno per ogni giorno di manifestazione, saranno: venerdì 16 giugno Oscar Iuri (Borgo Poscolle - Cavazzo Carnico) e Alessandro Businaro (Ristorante Da Boschet - Gorgo di Latisana), sabato 17 giugno Giacomo Della Pietra ( Osteria da Alvise - Sutrio) e Mattia e Michele Vacca (Ricky Hostaria - Lignano Sabbiadoro) e domenica 18 giugno Stefano Buttazzoni (Margò Ristorante presso Hotel La Perla - Ravascletto) e Silvia e Saba Sapienza (Giardino Mediterraneo - Lignano Sabbiadoro).

Il Premio Dolomia

Infine, anche quest’anno, durante Easy Fish verrà assegnato il prestigioso Premio Dolomia, istituito da Acqua Dolomia, partner e fornitore ufficiale della manifestazione, insieme al direttore artistico Fabrizio Nonis: il premio, assegnato a una personalità che, attraverso l’attività giornalistica in ambito agroalimentare ed enogastronomico, contribuisce a salvaguardare la ricchezza culturale di una terra e le sue tradizioni, andrà quest’anno ad Anna Scafuri, giornalista Rai che dal 2004 cura la rubrica settimanale di enogastronomia del TG1 – Terra e Sapori.

Il pesce del mare Adriatico

Ma il grande protagonista della manifestazione resta lui, il pesce del mare Adriatico che, così come i nostri monumenti e il nostro artigianato, fa parte del grande patrimonio culturale del nostro paese, un’eredità, regalo del mare, che identifica i territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, da sempre legati a un’intensa tradizione della pesca. Una ricchezza che, insieme ad altri prodotti eccellenti del territorio, vini e birre artigianali, dà vita a questo grande evento il cui scopo è valorizzare e promuovere Lignano, il suo territorio e le sue realtà produttive, con l’ambizione di diventare un appuntamento food di rilievo a livello internazionale.

Gli stand di street food

Su Lungomare Trieste, chiuso parzialmente al traffico per l’occasione, saranno presenti gli stand degli espositori nell’ambito di un percorso legato anche allo street food: aziende agricole ed alimentari, aziende vitivinicole, birrifici artigianali, produttori di specialità gastronomiche provenienti non solo dalla regione Friuli Venezia Giulia ma da tutto il territorio nazionale e food trucks, che trasformeranno così il lungomare della rinomata località balneare in una grande esposizione/ristorante a cielo aperto, dove fermarsi a curiosare, scoprire e assaggiare i freschissimi prodotti protagonisti di questa grande festa del sapore e del mare. Sarà la celebre Terrazza a Mare, struttura-simbolo della città che sorge tra terra e mare, che ospiterà all’interno della sua sala ristorante e della sala eventi, degustazioni gratuite e showcooking.

Il programma completo è consultabile al sito www.easyfish.info.