UDINE – Le foto sono apparse una settimana fa su Instagram. Il profilo è quello di @giotto_arrosto. Apparentemente un ragazzo come tanti, che nella descrizione sul social dice di essere di Brescia e di frequentare il liceo classico Arnaldo. I suoi scatti stanno facendo discutere: @giotto_arrosto, infatti, è riuscito a farsi immortalare sulla cima del Tempio Ossario di piazzale XXVI Luglio. Come ci è arrivato? Questo resta ancora da capire. Le foto, infatti, paiono autentiche.

Un po’ in tutte le città del mondo c’è la moda di scalare i monumenti o i palazzi più alti e di scattarsi un selfie o girare un video. In questo caso, però, @giotto_arrosto la foto se l’è fatta fare da qualcuno rimasto in piazza e il giovane appare nascosto dalla grande croce sulla sommità della cupola. Quindi uno scatto insolito per gli amanti di questa ‘moda’ urbana.

Della questione ne ha parlato anche il Messaggero Veneto, che ha chiesto un commento a chi il Tempio ossario lo frequenta e lo gestisce, ma non è stato notato nulla di anomalo. Un mistero che magari contribuirà a svelare lo stesso ‘scalatore urbano’.

Si arrampica sulla cima del Tempio Ossario e posta la foto su Instagram (© Instagram)

