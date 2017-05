Università: la Regione investe nel sistema 8 milioni di euro

FVG - «La Regione Friuli Venezia Giulia, pur non avendo competenza diretta, che è dello Stato, investe annualmente nel sistema universitario regionale oltre 8 milioni di euro». Lo ricorda l'assessore regionale Loredana Panariti, precisando che «è prevista una puntuale programmazione degli interventi attraverso la predisposizione di un Programma triennale e sono stabiliti meccanismi di monitoraggio e valutazione periodici, nonché una premialità a fronte del raggiungimento di risultati positivi».



Rispetto al tema delle sedi di Gorizia e Pordenone, Panariti ricorda che «la Regione vi ha dedicato sempre particolare attenzione, riservando specifiche risorse al loro rafforzamento, come gli 800.000 euro destinati nell'ultimo biennio». «Sono anche iniziati i lavori alla casa dello studente di Pordenone per i quali abbiamo investito, pur non essendo una proprietà Ardiss, 300.000 euro, e ci faremo carico della quota che la Provincia versava al Consorzio universitario (140.000 euro), che si aggiungerà a quanto già versiamo annualmente, ovvero 220.000 euro».



«La sede di Pordenone - sottolinea inoltre l'assessore - è inserita nel sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea per la valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla loro integrazione con quello produttivo: mi pare che la scelta dell'università di Udine di insediare il corso di laurea in economia e finanza sia stata importante e condivisibile». «Sarebbe miope - conclude - non riconoscere l'importante lavoro che è stato fatto da tutti e le prospettive che si aprono. Piegare a logiche tutte rivendicative e di chiusura un percorso che vede interessata e partecipe tutta la regione significherebbe fare un cattivo servizio agli studenti e alle loro famiglie».