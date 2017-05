Pari tra Udinese e Sampdoria. Protagonisti (in negativo) Muriel e l'arbitro

UDINE - La sfida tra Udinese e Sampdoria termina 1 a 1 per le reti al 5' di Thereau e al 64', su rigore, dell'ex Muriel. Proprio quest'ultimo, fischiato per tutta la partita dai suoi ex tifosi, dopo la rete esulta in maniera provocatoria (chiedendo di aumentare l'intensità dei fischi), scatenando la reazione dei giocatori bianconeri.

In mezzo al campo scoppia un parapiglia che coinvolge giocatori e dirigenti delle due squadre (Jankto, Danilo, Felipe su tutti). Alla fine l'arbitro manda anticipatamente negli spogliatoi Muriel, Danilo (che mette le mani al collo del colombiano) e Delneri. L'Udinese quindi termina l'incontro in nove visto che poco prima era stato espulso De Paul per fallo che avrebbe meritato al massimo un cartellino giallo.

Il risultato non cambia e nonostante una conduzione arbitrale discutibile abbia tentato di rovinare l'ultima dei bianconeri al Friuli, sugli spalti i tifosi fanno comunque festa.