Stalker denunciato: perseguitava l'ex compagna

Tutto causa dell'esultanza del colombiano dopo la rete del pareggio su rigore. I bianconeri finiscono il match in nove e senza Delneri. Sugli spalti è comunque festa

Grandi chef, showcooking, degustazioni e street food per un grande appuntamento gourmet con i sapori del mare: Ci sarà anche Emanuele Scarello del Ristorante Agli Amici

I programmi studiati dallo staff di tecnici professionisti sono pensati per i piccoli (bimbi nati dal 2013 in poi), ma anche per i ragazzi (fino ai 14 anni)