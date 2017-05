Nuovi talenti friulani si fanno strada: Nick Eyes

UDINE - Non è nuova ai talenti la scuola The Groove Factory di Udine, diretta da Stefano Palaferri e Alessio Turchetti. Un esempio su tutti Shari, cantautrice quattordicenne che attraverso masterclass e corsi di canto e musica ha raggiunto il successo nazionale. Ora la scuola scommette su un giovane rapper: Nicola Fogliarini, in arte Nick Eyes, di Majano classe ’95, che uscirà il 26 maggio nei digital stores e streaming con il suo nuovo, e secondo, album dal titolo «Mezzo artista». «Questo non è solo un album – commenta Nick Eyes – è la speranza, la rabbia, la tristezza, la gioia, la voglia di vincere e la paura di perdere, è la fine di un’adolescenza, è l'inizio di un cambiamento».

Una vicenda diversa dalle altre

La sua storia non è molto diversa da quella di molti adolescenti che sognano una carriera da star, con la sostanziale differenza però che la tenacia, lo studio e l’impegno possono portare ai risultati sperati. All'età di 12 anni scopre la sua passione per la musica e inizia suonando la batteria, ma 2 anni dopo l’abbandona per comprarsi un mixer e dei cdj, mixando canzoni. Trova molto interessanti i suoni elettronici e così inizia a comporre basi con dei programmi al computer. A 15 anni inizia ad appassionarsi all'hip hop fino a pubblicare il 25 giugno 2013 il suo primo album intitolato "Combatterò». Non ha come riferimento un unico cantante o gruppo, ma ama spaziare tra i generi, apprezza Max Pezzali, Ed Sheeran e i Twenty One Pilots.

Il nuovo lavoro

Ora Nick Eyes è pronto per un album più maturo, in cui i testi delle otto canzoni parlano delle sue ambizioni ma anche storie di vita delle persone che incontra nel suo cammino e storie di vita quotidiana. «Sono 8 i brani all’interno del disco – prosegue – sono invece tante le emozioni. È Nick Eyes che incontra Nicola». Dal 26 maggio dunque Nick Eyes Lancia una sfida agli amanti del rap e dell’hip hop a connettersi su Itunes, spotify e tutti i digital stores per un ascolto attento e critico. Per chi volesse ascoltarlo dal vivo poi, il 30 maggio suonerà in occasione dell’evento di beneficienza per le zone terremotate che si terrà in auditorium a Martignacco (Ud) e al termine del concerto sarà possibile acquistare copie del suo cd.

