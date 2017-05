A scuola di Youtube e musica

TOLMEZZO - A distanza di un mese dalle semifinali di Arezzo Wave, Homepage Festival, in collaborazione con l’associazione culturale Euritmica, torna a Tolmezzo per due giorni dedicati ai giovani, all’Ipsia Candoni venerdì 26 e sabato 27 maggio, svolti grazie al sostegno del Comune di Tolmezzo.

Si comincia con Angela Favella

Il primo evento si terrà venerdì alle 10.30 sul campo da basket dell’Istituto. Come possono mettersi in luce le nuove generazioni di artisti su piattaforme social come Youtube? A rispondere saranno Angela Favella, attrice e modella di successo che su Youtube ha posto le basi per la sua brillante carriera, e Giulio Tedesco, autore di «Gameplay».

La giornata prosegue

Alle 12, preceduto dalle canzoni di Lino Straulino e da un set acustico dei Carnicats, si chiuderà con una rappresentazione dal vivo il percorso del laboratorio musicale «la Semença e la Radîs», che ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori di Tolmezzo durante l’anno scolastico 2016/17. Ideato da Euritmica nell’ambito di Musicarnia e curato dall’Associazione culturale ReddArmy, il progetto si è sviluppato da settembre a maggio attraverso una serie di incontri pomeridiani, tenuti dai rapper Luca DoroGjat Dorotea e Andrea Dek ill Ceesa De Candido. Qui i partecipanti hanno imparato le basi teoriche della cultura, scrittura e composizione rap, concentrando in rima i propri pensieri fino a comporre un brano musicale. Il risultato è la canzone #Pinsîrs: una finestra genuina sulla vita di 8 giovani carnici che, in maniera del tutto autonoma, hanno saputo raccontare se stessi, la propria visione del quotidiano, le relazioni con i coetanei e il territorio che li circonda.

13 studenti-musicisti

La base musicale made in Carnicats è stata curata da 13 studenti-musicisti coordinati dal produttore tolmezzino Lorenzo Davare. #Pinsîrs è scaricabile in free-download dai siti degli ISIS «Linussio-Paschini» (www.paschinimarchi.it) e «Solari» (www.isisfermosolari.it) e si conclude con un omaggio alla poesia di Leonardo Zanier, accogliendo le parole dirette e attuali de «il Riscjo» (Roma, 1980). Ideato e costruito prima della scomparsa dell’intellettuale di Maranzanis, il brano troverà naturale ospitalità sabato 27 maggio anche a Comeglians, dove, a partire dalle 17 prenderà forma «in Onôr / in Favôr», tributo di riconoscenza e affetto in memoria di Leo.

L’inaugurazione del campo da basket

Sempre sabato 27 maggio Homepage sarà di nuovo a Tolmezzo per l’inaugurazione del campo da basket, interamente riqualificato grazie all’opera artistica del writer Obino. Dalle 16 si svolgerà un torneo di basket al quale seguirà un dj set, accompagnato da un chiosco fornito dall’associazione culturale Party Zone.