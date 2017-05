Blatte e insetti in mensa: scuola materna disinfestata

UDINE – La disinfestazione è scattata subito, con un intervento straordinario del Comune di Udine. In una scuola dell’infanzia della città, in via D’Artegna, sono state scoperte formiche e blatte in cucina, nel refettorio e in lavanderia. A darne notizia è Il Gazzettino.

Il problema, come accennato, è stato risolto dal Comune di Udine, che ha investito per la disinfestazione 460 euro. Nessun rischio quindi per i bambini, grazie alla rapida segnalazione della dirigenza della scuola.

Come ha confermato l’assessore Raffaella Basana a Il Gazzettino, «non mi risulta che ci sia stato alcun problema per i bambini della materna. L’amministrazione ha disposto subito la disinfestazione. Sono cose che possono succedere. L’intervento è stato doveroso e risolutivo».