‘Piccolo avventuriero’ di 4 anni fugge dal padre: lo ritrova la polizia in centro

UDINE – È sgattaiolato fuori dall’auto senza farsi vedere, e ha ben pensato di ‘farsi un giro’ in centro. Peccato che il protagonista della vicenda sia un bambino di appena 4 anni. Che con questa sua ‘decisione’ ha tolto il fiato per un po’ al papà che quell’auto la guidava e che quando è passato al sedile posteriore - come chiarito dal Messaggero Veneto - per tirarlo fuori dalla vettura non l’ha trovato.

Una vicenda che fortunatamente ha un lieto fine

Di lì, infatti, proprio in quei minuti è passata una volante che ha subito notato il piccolo aggirarsi da solo. Fermata l’auto di servizio gli agenti sono scesi e lo hanno raggiunto. Uno dei due, una donna, ha subito chiesto al ‘piccolo avventuriero’ dove fossero i genitori. Poco dopo - come ricorda il quotidiano - è stato rintracciato il padre – un 41 enne della zona - che non lontano da dove lo avevano trovato i poliziotti, stava cercando disperatamente il bambino, uscito dall’auto dopo che aveva parcheggiato in garage.