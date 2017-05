Turismo: Fvg-Veneto alleati per un brand unico dei litorali dell'Alto Adriatico

FVG - "Un incontro molto significativo per iniziare un percorso tra Friuli Venezia Giulia e Veneto verso la creazione di un unico brand turistico delle spiagge destinato alla platea internazionale entro una sinergia nella logistica, nei trasporti e nelle opportunità commerciali». Così il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, ha commentato l'incontro a Venezia, a Palazzo Balbi, con il vicepresidente del Venet,o Gianluca Forcolin, e l'assessore al Turismo, Federico Caner, presente anche il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli. «Ho accolto con grande soddisfazione l'invito della Regione Veneto a incontrarci per iniziare a ragionare insieme su come trovare una strada che faccia diventare realtà un sogno di collaborazione a lungo cullato», ha osservato il vicepresidente Fvg. «Le suggestioni sono importanti - ha osservato Bolzonello - ma devono essere supportate da numeri. Ecco perché il percorso deve partire da uno studio di fattibilità che ci permetta di capire come sviluppare in maniera rapida e dinamica un progetto strategico-politico e imprenditoriale al tempo stesso».



Bolzonello ha messo l'accento sulla cornice più ampia in cui può trovare spazio la collaborazione con il Veneto, collegando il turismo alla logistica e ai trasporti. «Tra sei mesi - ha evidenziato in proposito - il polo intermodale di Ronchi dei Legionari permetterà all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia di essere l'unico in Italia dotato di stazione ferroviaria». Forcolin ha sostenuto la bontà del progetto di mettere insieme le forze per promuovere un brand unico per l'Alto Adriatico in una logica europea. «Cominciamo dai dati turistici - ha detto il vicepresidente della Regione Veneto - per affrontare dinamiche che ci vedono interessati in maniera comune e che hanno ricadute sul fronte dell'economia e dell'occupazione. Ora è il momento di accelerare su questi temi per arrivare a risultati che siano utili a tutti».



L'assessore Caner ha citato il fruttuoso esempio del lago di Garda, che si presenta in forma unitaria sul mercato turistico, a prescindere dalla suddivisione regionale, con risultati in crescita esponenziale. «Un brand unico per l'Alto Adriatico - ha concluso Caner - significa avere una potenza di fuoco maggiore e la possibilità di una presenza capillare a livello internazionale".