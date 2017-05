Il 2016 di Net si chiude con un utile di 1,9 milioni di euro

UDINE - Continua per Net Spa il trend positivo dell’ultimo decennio, che vede l’azienda ampliare il bacino di utenza, aumentare la solidità aziendale e nel contempo diminuire le tariffe. Nonostante un mercato sempre più competitivo, il 2016 è stato particolarmente positivo per la società, che ha dimostrato una grande capacità di reagire ai cambiamenti esterni, confermandosi anche per il 2016 la monoutility regionale a capitale pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti. Si chiude con un utile di 1,9 milioni di euro e un valore della produzione di oltre 31 milioni di euro il bilancio di esercizio 2016 della Net, entrambi dati in aumento rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo è pari a 3,2 milioni di euro, il risultato operativo è di 2,3 milioni di euro. Approvato all'unanimità dai soci lunedì sera, nella sede di San Giorgio di Nogaro, il bilancio dell’azienda udinese registra un ritorno economico anche per i cittadini serviti dalla Net, che negli ultimi anni già beneficiano di una riduzione delle tariffe.

Udine città con le tariffe più basse d'Italia

Nel 2016 Udine è salita al secondo posto nelle classifiche delle città con la tariffa più bassa d’Italia (nel 2015 era terza), grazie al miglioramento dell’efficienza, al controllo delle spese grazie a una corretta pianificazione degli investimenti nel tempo, alla omogeneizzazione dei processi aziendali e alla ricerca partner pubblici. Superata solo da Belluno, il capoluogo friulano ha ridotto la tariffa a 162 euro. Pordenone entra nella top-ten piazzandosi al 5° posto. Net ha servito oltre 350 mila utenti di 86 comuni, gestendo 222 mila tonnellate di rifiuti. Dal 2009 al 2015 i rifiuti indifferenziati sono scesi da quasi 128 mila tonnellate a a 83 mila circa. Punte di eccellenza i comuni della Carnia, Tricesimo, Buja, Cassacco, tutti comuni con percentuali superiori all’80%. In generale, i dati riepilogativi evidenziano il costante aumento complessivo della percentuale di raccolta differenziata. «In pochi anni la raccolta dell’organico è raddoppiata - commenta il direttore Massimo Fuccaro - e ancora aumenterà. Il è resto stabile. Con il 66% a Udine e Pordenone a 80% (dato motivato dal porta a porta), siamo ben oltre la media del 50% raggiunta nel nord Italia».

Oltre 600 mila euro di investimenti

Gli investimenti lordi effettuati nel 2016 superano i 600 mila euro, di cui 237 mila per cassonetti e altra attrezzatura varia, 90 mila per impianti, 79 mila per attrezzature d’ufficio e arredi, 76 mila per acquisto automezzi-mezzi di trasporto, 74 mila per software, 40 mila per le altre immobilizzazioni immateriali. Inoltre sono stati liquidati lo stato avanzamento lavori per circa 4,7 milioni di euro relativamente all’intervento di refitting in corso di realizzazione all’impianto di San Giorgio di Nogaro. L’azienda ha quindi proseguito con coerenza il percorso di sviluppo indicato dal piano industriale 2015-2017, incentrato sulla ricerca di una sempre maggiore efficienza a fronte del miglioramento del servizio. In coerenza con le politiche ambientali europee Net si è focalizzata sulla cosiddetta 'economia circolare', un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro.

Importanti le campagne di formazione e informazione nelle scuole (60 quelle raggiunte), con oltre 100mila opuscoli e 750 persone coinvolte in incontri pubblici. E’ in corso anche un restyling del sito aziendale, oggi ancora più immediato e fruibile dagli utenti. Nel mese di ottobre 2016 NET si è certificata ISO 14.001, riunendo in un’unica certificazione le due certificazioni ambientali per le due divisioni Bassa Friulana e Udine, e OHSAS 18.001, ottenendo il Sistema di Certificazione Integrato (SGI) Ambiente e Sicurezza per l’intera azienda.