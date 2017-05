Traffico in aumento per l'Ascensione: cantiere sospeso sulla A23

UDINE - L’Ascensione, festività che quest’anno cade domenica 28 maggio, è la prima, vera 'vacanza' lunga per austriaci e tedeschi. Una vacanza che comincerà, per i turisti provenienti da oltreconfine, giovedì 25 maggio per proseguire poi, appunto, fino alla domenica. La destinazione prediletta, per la maggior parte di loro, è rappresentata dalle località dell’Alto Adriatico, il che significa un notevole incremento del traffico sulla rete autostradale di Autovie Venete, in particolare sulla A23 dove sono in corso i lavori di ripristino di un cavalcavia.

Per ridurre i disagi derivanti dal cantiere, la Società ha deciso di sospendere per 24 ore – dalle 17 di mercoledì 24 maggio alle 17 di giovedì 25 - lo scambio di carreggiata attualmente in funzione che vede il traffico scorrere in doppio senso di marcia. Chi arriverà da Tarvisio, quindi, avrà a disposizione entrambe le corsie. Secondo le previsioni di Autovie Venete, il traffico sarà molto intenso per tutta la mattinata di giovedì 25 maggio non soltanto sulla A23 con rallentamenti e possibili code all’altezza del nodo di interconnessione di Palmanova, ma anche lungo la A4 Venezia - Trieste in direzione Venezia.

Venerdì 26 e sabato 27 maggio, il traffico si manterrà regolare mentre domenica 28 maggio, giornata di rientro dal lungo ponte, in entrambe le direzioni della A4 e in A23 in direzione Tarvisio, il flusso di veicoli sarà sostenuto – anche se meno congestionato rispetto all’andata - per l’intera giornata.