‘Lupin the third’: al Visionario il grande ritorno della banda

UDINE – Venerdì 26 maggio, alle 20.30, al Visionario, il grande ritorno della banda Lupin Live Action con la proiezione in anteprima di ‘Lupin the third – Il tesoro di Venezia’. A introdurre la serata - organizzata da Novaludica e Lupin Live Action, in collaborazione con il Centro Espressioni Cinematografiche - il critico Giorgio Placereani. Con lui sul palco il regista Diego Caponetto e i protagonisti, ovviamente nei panni della banda di ladri gentiluomini! Dopo lo strepitoso successo del corto ‘Lupin the Third – La chiave del mistero’ (presentato proprio al Visionario il 31 gennaio 2014), ecco dunque una nuova avventura ispirata al cartoon cult anni ’80, che gli appassionati del genere identificano con Lupin giacca rossa. Il nuovo episodio vedrà Lupin sbarcare a Venezia per mettere a segno un altro colpo... decine di personaggi si alterneranno in questa nuova avventura con sparatorie mozzafiato, inseguimenti e scene struggenti!



Due anni di lavoro

In questo secondo progetto i protagonisti sono doppiati da professionisti (tra cui Alberto Pagnotta famoso youtuber e Gabriele Trentalance doppiatore di Bret Favre in Tutti pazzi per Mary). Tra le svariate location ci sono ovviamente Venezia con la sua unica magia, i misteri intriganti del castello di Cassacco, il fascino orientale del torrente Kozjak a Kobarid in Slovenia e la leggerezza della natura dell’aviosuperficie di Premariacco solo per citarne alcune. Due anni di lavoro, più di 50 persone coinvolte nel progetto, un attore professionista nel cast e mirabolanti mezzi di trasporto utilizzati, tra cui la magnifica Alfa Romeo 6C 1750 gialla, riproduzione esatta della fida compagna di Lupin. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi sul web tramite il crowdfunding, dove gli appassionati del settore e gli amanti della banda Lupin Live Action hanno potuto contribuire con delle donazioni alla realizzazione del mediometraggio. Al termine della proiezione, a partire dalle 23, Lupin Party presso l’Irish pub The Black Stuff (in via Gorghi 3 a Udine).