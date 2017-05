I borghi del Friuli Venezia Giulia si presentano a Roma

FVG - Il patrimonio diffuso di arte, storia, tradizioni, cultura ed enogastronomia che ruota intorno ai Borghi del Friuli Venezia Giulia venerdì 26 maggio sarà in passerella nella suggestiva cornice delle Terme di Diocleziano, a Roma, per la mostra ‘Ai confini della Meraviglia’, nell’ambito dell’anno dei Borghi Italiani voluto e promosso dal Mibact per il 2017.

Oltre mille Borghi

La mostra, suddivisa in varie sezioni, accompagna i visitatori in un percorso espositivo verso gli oltre mille borghi d'Italia che costituiscono un patrimonio artistico, storico e culturale unico al mondo. E un grande touchwall con mappa interattiva consente di scoprirli tutti. Ogni regione italiana, a rotazione, è chiamata a vivere da protagonista una intera giornata per presentare i propri gioielli e il Friuli Venezia Giulia per la mutevolezza del suo paesaggio ha la fortuna di poter presentare un’offerta unica e variegata.

Dieci i borghi del Fvg

In Friuli Venezia Giulia dieci località fanno parte dell’esclusivo ‘club’ dei ’Borghi più belli d’Italia’: Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone. Proprio a una delegazione del Comune di Venzone, ’Borgo dei Borghi 2017’ per la popolare trasmissione di Rai3 Kilimangiaro, toccherà il posto d’onore nel palinsesto della giornata romana del Friuli Venezia Giulia, con un intervento di presentazione alle 14.30 nella piazzetta del borgo all’interno della mostra. La presentazione delle 14.30 darà modo anche ai ’Borghi autentici d’Italia’ di presentarsi: otto piccoli centri che hanno conservato l’architettura originale, a volte di origine signorile, altre volte invece del tutto spontanea (Erto e Casso, Forni di Sotto, Lauco, Ravascletto, Raveo, Sauris, Socchieve e Sutrio). Presenti a Roma anche i ’Borghi storici marinari’ (Grado, Marano Lagunare, Duino e Muggia), Cividale del Friuli e Maniago, dove sventolano le ’Bandiere arancioni’ assegnate dal Touring Club Italiano, e Spilimbergo, uno dei ’Gioielli d’Italia’.

Orari

La mostra ‘Ai confini della Meraviglia’ è aperta alle Terme di Diocleziano di Roma (ingresso da viale Luigi Einaudi) da martedì a domenica (lunedì chiuso), dalle ore 10.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) fino al 9 giugno 2017.