Legalità ed economia: dibattito con Tiziano Treu e Gian Carlo Caselli

UDINE – 'Legalità o/e/è economia? Un problema di identità' è il tema del convegno aperto a tutta la cittadinanza che si terrà venerdì 26 maggio dalle 14.30 nell’aula 3 del polo economico-giuridico, in via Tomadini 30 a Udine. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine, riunirà numerosi ospiti di rilievo tra cui Tiziano Treu, già Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministro dei Trasporti, e Gian Carlo Caselli, Presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie.

L’occasione è data dalla presentazione del volume 'L’Identità. Diritti fondamentali fra Corti europee e Pubblica amministrazione' (Bologna, Il Mulino, 2017) di Marcello Maria Fracanzani, docente di Diritto amministrativo all’Università di Udine. Il libro, con prefazione di Gian Carlo Caselli, sarà presentato ufficialmente a Roma a fine maggio e in altre città italiane a margine delle Giornate sulla Legalità che l’Osservatorio Agromafie sta promuovendo assieme a vari soggetti istituzionali. Il volume svela pagina dopo pagina i progetti e gli esperimenti giuridici che si conducono in sede comunitaria nei settori più disparati: produrre prosciutti di San Daniele in Romania o affidare alle banche il sistema sanitario. L’autore accompagna il lettore attraverso i meandri della più raffinata e segreta burocrazia europea, per mostrare la stringente sequenza che porta a pesare in denaro gli anni di vita o di libertà e per additare il nuovo rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Sono 170 pagine ritmate ed avvincenti, scritte per un pubblico non specialistico, ma interessato a capire opportunità e limiti della Casa europea e della sua evoluzione.

Il convegno sarà aperto dai saluti del rettore Alberto De Toni, di Maurizio Conti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Giancarlo Suitner, presidente del Consiglio Notarile di Udine, Alberto Maria Camilotti, presidente dell’Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) di Udine,Enrico Macor, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine, Raffaele Conte, presidente della Camera Penale Friulana. Presiederà e introdurrà il convegno Paolo Corder, presidente del Tribunale di Udine e componente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie. A seguire sono previsti gli interventi di Marina Brollo, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche e docente di Diritto del lavoro nell’Università di Udine (I nuovi mestieri del giurista: andare oltre l’avvocatura?), Andrea Garlatti, direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche e docente di Economia aziendale (Economia senza diritto?), Francesco Marangon, presidente Sidea e docente di Economia ed estimo rurale (Agricoltura senza economia?), Marco Zearo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine (Il controllo del territorio: prevenire è meglio che curare?), Furio Honsell, sindaco di Udine (Amministrare il pubblico: è possibile un algoritmo?), Tiziano Treu, presidente ISLSSL (International Society for Labour and Social Security Law) e docente emerito di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Economia e Diritto senza Responsabilità?), Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine (Economia e Diritto senza Etica?). Le conclusioni saranno affidate a Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie.