L’illustratore Manuele Fior a Udine

UDINE - Il 26 e 27 maggio ritorna a Udine, città dove ha vissuto, Manuele Fior, uno degli illustratori protagonisti della mostra ‘L’Offensiva di carta. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo’ in corso al Castello di Udine. Fior oggi collabora con giornali e riviste internazionali, come ‘The New Yorker’ e ‘Le Monde’, e a Udine incontrerà il pubblico in due momenti: al Visionario e al Castello, per una speciale visita guidata.

Venerdì 26 maggio

Si comincia il 26 maggio alle 18.30 al Visionario, dove l’autore ritorna a distanza di più di dieci anni: nel 2005 lo spazio bar ospitava infatti una piccola mostra di un autore che iniziava a farsi notare nel campo della graphic novel. Fior racconterà cosa è successo in tutti questi anni e il pubblico avrà più di ‘quattro buoni motivi’ per ascoltare ciò che lo ha stimolato: l’amore per il cinema, per l’architettura e la narrativa, oltre che per tutti i soggetti che tratta da protagonisti nei suoi racconti. Il suo ultimo lavoro importante è il libro I giorni della merla, 2016, Coconino–Press/Fanfango, da cui è tratto un intenso racconto esposto nella sezione dedicata agli illustratori contemporanei in mostra al Castello di Udine.

Sabato 27 maggio

Sarà proprio Manuele Fior la guida d’eccezione alla visita de ‘L’Offensiva di carta. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo’ che si terrà sabato 27 maggio alle 10.30. La visita si arricchirà di una conversazione con l’illustratore incentrata sul suo percorso lavorativo. All’incontro, occasione per visitare l’esposizione con uno sguardo contemporaneo, si potrà partecipare su prenotazione fino a esaurimento posti, chiamando lo 0432 1272591 (da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19, lunedì dalle 10.30 alle 17).

Appuntamento ai giovani

Alla visita sono invitati in particolare i giovani, che potranno confrontarsi con un illustratore di successo, partito, come loro, da Udine: il biglietto d’ingresso al museo è gratuito per studenti di elementari e medie inferiori, giovani fino ai 18 anni, studenti del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Udine e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il ridotto (4 euro) è valido per giovani oltre i 18 e fino ai 29 anni, studenti universitari, titolari tessera carta giovani e entrambi i genitori di un nucleo familiare con i figli. Biglietto intero 8 euro.

Il primo di una serie di incontri

Manuele Fior inaugura un ciclo di incontri con gli autori contemporanei protagonisti della mostra in corso al Castello di Udine, promosso dal Comune di Udine in collaborazione con il CAV Centro le Arti Visive: prossimo appuntamento sarà a giugno con Gipi (Gianni Pacinotti).

