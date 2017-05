Le friulane beanTech e Assicom, assieme a Microsoft, per un nuovo progetto rivoluzionario

UDINE - Dalla collaborazione tra beanTech, Assicom e Microsoft Italia nasce Primosguardo 365, lo strumento che mappa e aggiorna in tempo reale le anagrafiche e le informazioni finanziarie delle aziende italiane rendendole immediatamente utilizzabili e integrate a Dynamics 365, il Crm (Customer Relationship Management) di Microsoft, la piattaforma software che monitora, coordina e gestisce tutti dati e le operazioni che riguardano la gestione dei clienti di un’azienda.

L’incubo di ogni azienda

Una rivoluzione se si pensa che in Italia ogni minuto si registrano 439 variazioni di dati anagrafici presso le Camere di Commercio: le aziende cambiano sede o attività, ne nascono 350.000 all’anno e 300.000 cessano di esistere. Inserimento delle anagrafiche, gestione dei duplicati, aggiornamento nel tempo dei dati sono l’incubo di ogni azienda che finora doveva investire tempo e risorse dedicate per la verifica e l’aggiornamento dei dati. Informazioni critiche e strategiche per tenere sotto controllo i propri competitors, per analizzare possibili nuovi clienti, per verificare solidità dei fornitori. «Con Primosguardo 365 le anagrafiche non sono più un problema aziendale ma una vera risorsa commerciale – spiega Fabiano Benedetti, presidente dell’azienda friulana di IT beanTech - beanTech ha implementato l’integrazione di Primosguardo 365 all’interno di Dynamics 365 rendendo disponibili in un click l’aggiornamento e l’accesso alle informazioni garantite direttamente nel Crm. Significa non solo avere informazioni certe e corrette ma anche individuare le aziende con maggiore propensione all’investimento, effettuare un primo check finanziario e ricercare i migliori clienti o prospect per il business da contattare con azioni commerciali e di marketing su misura».

Una soluzione unica nel suo genere

«Primosguardo 365 rappresenta una soluzione unica nel suo genere - commenta Paolo Bravin, Direttore Generale di Assicom - Una vera rivoluzione nel campo dell’integrazione dei dati e dell’aggiornamento delle anagrafiche clienti. Un operatore impiega circa 3 minuti per l’aggiornamento di una anagrafica in gestionale (tra sede legale, unità locali, dati identificativi, 3 annualità di bilancio). Con Primosguardo 365 quest’operazione è eseguita in un click, così si risparmiano costi e risorse e si azzerando i rischi derivanti dall’errore manuale». Primosguardo 365 è stato presentato in anteprima per l’Italia a imprenditori e top manager del Nord-Est durante l’evento organizzato allo Stadio Friuli – Dacia Arena.

www.beantech.it