Autovie Venete: nuovi lavori in autostrada, chiusa la corsia di sorpasso

FVG - Da venerdì 26 maggio e fino al 5 luglio, la corsia di sorpasso nel tratto di A23 compreso fra il nodo di Palmanova e l’uscita di Udine Sud sarà chiusa. Al chilometro 8+280 in località Risano (comune di Pavia di Udine), sarà attivata una deviazione della lunghezza di circa 500 metri che re-indirizzerà il traffico sulle 2 corsie rimanenti.

I lavori

La modifica alla viabilità è indispensabile per consentire a Terna, società che sta realizzando l’elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia, di far passare i cavi ad alta tensione sopra l’autostrada. Una speciale struttura, in fase di allestimento in un’area esterna, proteggerà il traffico durante le operazioni. Martedì 30 maggio, dall’una di notte alle quattro del mattino sarà chiuso – in entrambe le direzioni – il tratto compreso fra l’interconnessione A4/A23 e Udine Sud; In questo arco di tempo saranno installati i «tiranti» della struttura di protezione.