Incidenti: Attivate tutte le scritte “non entrare in autostrada”

FVG - Tamponamento fra due mezzi pesanti, nel pomeriggio del 24 maggio) sulla A4, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste.

Aggiornamento alle 18.20 - Code in A4 in entrambe le direzioni di marcia

Undici chilometri, dal nodo di Palmanova in direzione di Latisana dovuta al traffico intenso caratterizzato da una forte presenza di vetture straniere (i primi turisti entrati in Italia da oltreconfine per le festività dell’Ascensione), ma anche ai curiosi che rallentano fin quasi a fermarsi una volta arrivati all’altezza di Latisana dove, in direzione Trieste, si è verificato un tamponamento fra mezzi pesanti.

I feriti

Uno dei due autisti, rimasto incastrato fra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e quindi ora possono iniziare le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati che si protrarranno a lungo perché prima di spostarli è necessario sollevare il carico di lamine di ferro trasportate da uno dei camion coinvolti. Attivate tutte le scritte «non entrare in autostrada» sui pannelli informativi e istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi arriva da Venezia. Attualmente il traffico imbottigliato impegna circa 4 chilometri di autostrada fra Latisana e San Giorgio di Nogaro mentre sull’uscita di Latisana ci sono circa 3 chilometri di coda. L’incidente è accaduto all’inizio dell’area di cantiere, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia e immediatamente sono stati attivati i protocolli operativi stabiliti per il coordinamento degli interventi. Per raggiungere il luogo dell’incidente i mezzi di soccorso hanno utilizzato le apposite strade di accesso e la sinergia fra tutti gli operatori impegnati sul posto ha funzionato alla perfezione, anche grazie all’intensa attività di formazione che si è appena conclusa.