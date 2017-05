Il Tavagnacco batte il Verona e 'vola' in semifinale

TAVAGNACCO - Grande impresa del Tavagnacco, che ai rigori elimina dalla Coppa Italia il Verona, staccando, con una vittoria per 9 a 8 (2 a 2 dopo il tempo regolamentare), il biglietto per la semifinale. Le friulane giocheranno contro il Brescia mercoledì 31 maggio. Grande protagonista della partita la scozzese Lana Clelland, autrice di una doppietta. Determinante anche Serena Ferroli, che parando l’ultimo rigore regala la semifinale alle gialloblu.

Dopo il minuto di silenzio per la prematura scomparsa dell’arbitro Farina, la prima occasione capita sui piedi di Brumana, che su cross dalla destra di Clelland spreca davanti a Thalmann. La reazione del Verona è affidata a Gabbiadini e Giugliano, ma la mira non è quella dei giorni migliori. Al 5’ ci prova Di Criscio su punizione, con la palla che termina alta. All’11’ arriva il vantaggio del Verona, con Gabbiadini, che lanciata a rete supera Ferroli. Il Tavagnacco accusa il colpo. Al 16’ è Piemonte a cercare la via del gol di testa su cross da calcio d’angolo, ma il pallone va fuori. Al 17’ si rivedono in avanti le friulane con Clelland, che imbeccata da Tuttino si trova a tu per tu con Thalmann, ma la numero uno del Verona respinge in corner. Sulla battuta del calcio d’angolo è Dri a provarci di testa, ma senza fortuna. La scozzese si dimostra spina nel fianco della difesa scaligera, con continui scatti sulla linea del fuorigioco. Al 19’ destro debole di Camporese, a cui risponde, al 20’ Kongouli in acrobazia. Pochi minuti dopo, al 23’, è ancora Camporese a tentare la via del gol, ma il suo pallonetto è fuori misura. Dopo un’ulteriore occasione di Piemonte, Clelland trova il pareggio sfruttando un’incursione di Brumana e battendo Thalmann. La partita è vibrante e le azioni si susseguono: Filippozzi per il Tavagnacco, Gabbiadini e Piemonte per le ospiti.

Il secondo tempo si apre con un intervento provvidenziale di Ferroli su tentativo di Kongouli, con il portiere del Tavagnacco che toglie la palla dall’incrocio dei pali. Al 12’ il Verona torna in vantaggio con Giugliano, che dal limite dell’area la piazza nell’angolino. La reazione è immediata e Clelland firma la personale doppietta al 17’ su invito di Zuliani con un preciso fendente nell’angolino. Al 22’ Tuttino tenta dalla distanza, ma Thalmann è attenta. Al 32’ Filippozzi sfiora l’autorete indirizzando un colpo di testa verso la propria porta, con Ferroli che riesce a deviare in angolo di pugno. Il Tavagnacco avrebbe l’occasione per chiudere la partita al 41’ con Tuttino, che dà l’impressione del gol tirando sull’esterno della rete dopo una cavalcata sulla destra. Al 44’ c’è ancora tempo per un tentativo di Gabbiadini che termina alto.

Si va ai rigori. Segnano tutte tranne il portiere del Verona, Thalmann. Ferroli è bravissima a respingere la sua conclusione. Il Tavagnacco passa il turno e si prepara ad affrontare il Brescia.

UPC TAVAGNACCO – AGSM VERONA 9-8 dopo i calci di rigore (2 a 2 dopo tempi regolamentari)

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza, Zuliani, Tuttino, Clelland, Brumana, Camporese, Cecotti, Dri (Del Stabile), Filippozzi. All. Cassia

AGSM VERONA: Thalmann, Galli, Di Criscio, Gaddiadini, Kongouli (Boattini), Giugliano, Soffia, Piemonte, Nichele, Poli, Rodella. All. Longega

ARBITRO: Travascio di Moliterno

MARCATORI: 11’ pt Gabbiadini, 30’ pt Clelland, 12’ st Giugliano, 17’ st Clelland

SEQUENZA RIGORI: Zuliani (gol), Gabbiadini (gol), Tuttino (gol), Boattin (gol), Camporese (gol), Giugliano (gol), Clelland (gol), Piemonte (gol), Martinelli (gol), Di Criscio (gol), Filippozzi (gol), Galli (gol), Brumana (gol), Thalmann (parato)

NOTE: ammonite Rodella e Frizza

SPETTATORI: 200 circa