Terminal di via della Faula: primi rallentamenti con la sperimentazione

UDINE – E’ partita giovedì mattina la sperimentazione di Saf e Comune che concentrerà tutto il trasporto scolastico cittadino (82 i mezzi arrivati tra le 7.30 e le 8) nel nuovo Terminal di via della Faula.

Inevitabili i rallentamenti , con gli agenti della Polizia locale che hanno impedito alle auto l’accesso davanti al Terminal per consentire agli studenti di attraversare in sicurezza. E così vetture e bus si sono incolonnati su via Nogara, prima della rotonda di fronte al Terminal. A loro Comune e Saf chiedono di utilizzare le vie Tita Marzuttini, Ragogna o Martini. Per abituarsi ci vorrà inevitabilmente del tempo.

«La prima impressione è positiva perché i bus arrivano in maniera più scorrevole – afferma l’ad di Saf, Alberto Toneatto –. Il momento più critico si verifica dopo le 7.30, con la concentrazione di quasi tutti i mezzi. Le principali criticità a cui dobbiamo far fronte sono essenzialmente due: il fatto che i ragazzi debbano attraversare la strada ‘a raso’, in mancanza di un sottopasso o sovrappasso che risulterebbe fondamentale, e la rotonda tra via Nogara e via della Faula, che costituisce un collo di bottiglia per il traffico. Stiamo cercando di capire come intervenire per limitare il traffico privato e quindi i rallentamenti».