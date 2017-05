L’estate del Palmanova Outlet Village apre con ‘KinderVillage Hotels’

AIELLO – Per la gioia dei più piccoli, sull’onda del successo dell’edizione 2016, torna uno degli appuntamenti più attesi: il ‘KinderVillage Hotels’, un intero fine settimana a misura di bimbo, sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle 10 alle 20.

Un fine settimana dedicato ai bambini

Ad aprire l’estate del Palmanova Outlet Village sarà l’evento ‘KinderVillage Hotels’, frutto della partnership con Austria Turismo e la rinomata catena alberghiera. Un fine settimana dedicato ai bambini fino a 12 anni e alle loro famiglie. Per l’occasione saranno allestite, nel piazzale centrale del Village, una decina di strutture gonfiabili, tutte gratuite, certificate e omologate. «Abbiamo deciso – commenta il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande – di regalare ai più piccoli, a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico, un fine settimana dedicato al divertimento e alla spensieratezza. Siamo soddisfatti perché la collaborazione con le strutture Kinder Hotels è stata rinnovata e la consideriamo un valore aggiunto anche in chiave turistica».

In palio 6 weekend

Grazie alla partnership con la catena KinderHotels, saranno messi in palio, per tutta la famiglia, 6 weekend in una struttura KinderHotels: soggiorni di due notti a mezza pensione o pensione completa per 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni in uno dei KinderHotels. Saranno offerte anche 4 Gift Card dai punti vendita dell’outlet ‘Ki6? Who Are you?’ e ‘Kid Space’. «La partnership contente - aggiunge il direttore del Village –, per i possessori delle Fidelity Card del Palmanova Outlet, di poter beneficiare di uno sconto dell’8 per cento per i soggiorni all’interno della struttura ‘Ginas Baby & Kinderhotel’, sulle rive del lago Faaker See. Infine – fa notare Casagrande – è bene ricordare che, nel corso del 2016, c’è stato un proficuo scambio di visibilità tra le due realtà: il Village è presente nei cataloghi 2017 della rinomata catena alberghiera e i materiali di quest’ultima vengono distribuiti al nostro Infopoint e sui canali del Village».