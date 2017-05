Dieci chilometri di coda in A4: continuano i disagi

FVG - Dieci chilometri di coda in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro in direzione Venezia, code e rallentamenti anche in A23, nel tratto compreso fra Udine e il nodo di interconnessione con la A4 all’altezza di Palmanova. La situazione (nella mattinata del 25 maggio) è dovuta a due elementi concomitanti il forte flusso – ampiamente previsto da Autovie Venete che infatti, ha chiuso un cantiere in A23 proprio per consentire una maggiore fluidità – di turisti provenienti da oltre confine in occasione della festività dell’Ascensione e a due incidenti accaduti in due punti diversi della rete.



Ancora incidenti

Un tamponamento fra tre vetture con targa straniera successo in A23 fra Udine Sud e Palmanova poco prima delle 8 del mattino ha causato le prime congestioni che si sono rapidamente trasformate in code a causa dei transiti elevatissimi (2 mila veicoli/ora). Un secondo sinistro è accaduto in A4, poco dopo le 8,00 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima dell’area di servizio di Fratta. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento, in corsia di marcia, ma fra mezzi pesanti.