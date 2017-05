Giornata Mondiale del Gioco: ecco le modifiche alla viabilità

UDINE - Sabato 27 maggio, in varie piazze e vie cittadine si terranno le attività per festeggiare la Giornata mondiale del Gioco. Nell'occasione, ci saranno quindi modifiche alla viabilità cittadina, con divieto di sosta e transito.

In particolare, in via Cavour e piazza della Libertà sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta e un divieto di transito.

In piazza Patria del Friuli (Castello) sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione, così come in via Savorgnana nel tratto compreso tra via Stringer e via Cavour.

Infine, limitatamente alle aree oggetto di occupazione con strutture e presenza di pubblico, sarà istituito un divieto di sosta temporaneo e un divieto di transito.