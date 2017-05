Doppio appuntamento, nel fine settimana, con la Casa delle Farfalle di Bordano

BORDANO – Doppio appuntamento, nel weekend del 27 e 28 maggio, con la Casa delle Farfalle di Bordano.

Sabato 27 maggio

La quarta e ultima escursione organizzata dalla Casa delle Farfalle e dall’Ecomuseo Val del Lago (per adulti e bambini di almeno 7 anni. Massimo 25 partecipanti) per sabato 27 maggio (ritrovo alle 20.30 alla fermata dell’autobus in località Interneppo, frazione di Bordano) sarà un’escursione al chiaro di luna lungo le fresche sponde del Lago di Cavazzo (durata tre ore); un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi: per scoprire, osservare, ascoltare e annusare i misteri della notte e dei suoi abitanti. Il sentiero è di facile percorrenza ed è quasi tutto pianeggiante (a parte un breve tratto di circa 100 metri di dislivello). Ad accompagnare il gruppo, una biologa (Manuela Rossi) ed una forestale (Rossella Crescente). L’evento è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria a: info@bordanofarfalle.it o 0432 1636175, 344 2345 406.

Domenica 28 maggio

Il mondo degli invertebrati è estremamente ricco di biodiversità: colori straordinari, forme stravaganti, comportamenti insoliti che nascondono storie bizzarre e avvincenti. Questi animali, che nel loro complesso costituiscono il 95% degli animali sulla terra, suscitano in molti sentimenti di repulsione, paura, disagio. Anche per questo 2017 EduZoo, il gruppo di lavoro appositamente istituito dall'Uiza (Unione Italiana dei Giardini Zoologici ed Acquari), ha voluto dedicare una giornata, domenica 28 maggio, alla memoria di un amico, Micael, appassionato di scienze naturali che per anni ha lavorato «a fianco» degli invertebrati … e non solo! Anche la Casa delle Farfalle aderirà aderirà all'iniziativa e lo faremo sia presso la nostra struttura di Bordano (dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30), che in «trasferta» presso il Parco zoo Punta verde di Lignano che al Parco Natura Viva di Bussolengo. Durante le attività avremo modo di fare degli «incontri ravvicinati» con insetti e altri appartenenti al cosiddetto microcosmo, che ci consentiranno di rivalutare la posizione di questo universo in miniatura. i nostri esperti grazie alla «partecipazione speciale» di alcuni dei nostri invertebrati, racconteranno storie e aneddoti avvincenti, e verranno anche realizzati alcuni gadget a tema. Partecipazione gratuita e senza prenotazione: info@bordanofarfalle.it o 0432 1636175, 344 2345 406.

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano (Ud) | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4 / 33035 Martignacco (Ud) | www.naturamacenter.it |