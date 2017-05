Beach Tennis: le stelle internazionali sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro per il torneo internazionale

LIGNANO SABBIADORO – In campo, o per meglio dire sulla sabbia, sono pronti a sfidarsi i migliori specialisti mondiali della disciplina. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per tre giorni di altissimo livello sportivo a Lignano Sabbiadoro dove, dal 26 al 28 maggio, è in arrivo il 'Torneo internazionale di Beach Tennis' di prima categoria, dotato di un montepremi di 10 mila dollari e che si svolgerà alla Beach Arena lignanese. L'organizzazione è a cura dell'Asd Beach Tennis Lignano presieduta da Claudio Gover, gode del patrocinio dell'amministrazione comunale e del sostegno di Lisagest (Lignano Sabbiadoro Gestioni).

Alcuni tra i più grandi giocatori internazionali

Sulla spiaggia della località balneare friulana si daranno battaglia alcuni tra i più grandi giocatori internazionali. In campo maschile sarà caccia al russo Nikita Burmakin, quarto nel seeding mondiale e che guida la folta pattuglia dei top team. Le speranze azzurre hanno i nomi di Marco Garavini, Luca Cramarossa, Tommaso Giovannini, Davide Benussi, Marco Faccini, Niccolò Strano e Luca Meliconi. Grande attesa anche per l'atleta di casa Alessandro Taccaliti, che potrà godere della spinta del 'suo' pubblico.

Ricco anche il parterre 'in rosa'. In campo femminile, brilla la stella della coppia numero 1 nel ranking Itf composta da Flaminia Daina e Giulia Gasparri; pronte ad agguantare la vittoria finale anche Eva D'Elia e Martina Corbara, terze nella classifica mondiale, e le altre azzurre Sofia Cimatti-Federica Bacchetta. Non mancheranno, inoltre, atlete russe, slovene e slovacche.

Circa 120 atleti fra i più forti del circuito

Complessivamente, Lignano attende l'arrivo di circa 120 atleti fra i più forti del circuito, a totale garanzia di spettacolo. La manifestazione si aprirà nella mattinata di venerdì 26 maggio con le qualificazioni del doppio maschile e femminile Itf , mentre dalle 14 via al tabellone principale. Sabato 27 sono in programma gli ottavi in mattinata (dalle 9.30) e i quarti nel pomeriggio, con start non prima delle 15, sia in campo maschile, sia femminile. Domenica 28 maggio, spazio alle finali femminile (dalle 15) e maschile, a seguire. Previsti anche diversi eventi collaterali che assicureranno una cornice ancora più festosa all'evento. Il Beach Tennis nasce nella Riviera Romagnola che ne detiene ancora la scuola più forte al mondo e un primato di circa 5.000 campi, ma negli ultimi 10 anni si è sviluppata anche in Friuli e nel vicino Veneto. Attualmente, a Lignano si trovano 10 campi da Sabbiadoro a Riviera.