L’orologio Cifra 5 di Solari tra le icone del design in mostra a Milano

UDINE - Lo storico orologio di Solari Cifra 5 disegnato da Gino Valle è tra le icone del design premiate con il Compasso d’oro esposte nella mostra ‘LR100. Rinascente. Stories of innovation’ organizzata dalla Rinascente per celebrare i 100 anni del proprio nome a Palazzo Reale. Un nome che coniato nel 1917 da Gabriele D'Annunzio su commissione del senatore Borletti che quell'anno acquistò i grandi magazzini Bocconi per un grande progetto di rilancio. Da lì partì tutto, un nuovo modello di vendita, di consumo e di approccio al cliente che portò Milano ad affermarsi come motore economico dell’Italia.

‘LR100. Rinascente. Stories of innovation’

La mostra di Palazzo Reale (dal 24 maggio al 24 settembre), allestita nelle sale dell’Appartamento del Principe del piano nobile, parte dal 1865 e arriva a oggi passando per gli oggetti di design premiati con il Compasso d'oro dal 1954 al 1964, la strepitosa cartellonistica di Marcello Dudovich, il cinema, il costume e la rivoluzione del pret-à-porter. «Far parte di una mostra che celebra i 100 anni di uno dei simboli dell’Italia è un grande onore per noi – commenta Massimo Paniccia, presidente di Solari– l’Italia dell’ingegno e dello spirito creativo: per lo stesso motivo abbiamo rimesso in produzione i nostri orologi che hanno segnato la nostra storia, quella del design e che sono un tributo al ‘saper fare’ italiano per farli entrare nelle case del mondo’.

Brevettato nel 1966

Cifra 5 vince il Compasso d’oro nel 1956, due anni dopo che Gino Valle, architetto, designer e pittore, aveva iniziato la sua collaborazione con l’azienda di Udine. Valle inizia da subito a lavorare al progetto di orologio elettromeccanico a scatto di cifre, sviluppato insieme alla sorella Nani Valle, John Myer e il grafico Michele Provinciali. 4 palette di 10 numeri per comporre tutte le ore della giornata fanno nascere Cifra 5, il ‘padre’ del rullo da 40 palette che contiene numeri e lettere (brevettato nel 1966) e che porterà alla nascita di Cifra 3, l’orologio icona del made in Italy che l’azienda ha recentemente rimesso in produzione con il progetto Solari Lineadesign.