Ruba caffè e generi alimentari per un valore di 1.600 euro: arrestata

CODROIPO – Erano riuscite a sottrarre da un supermercato Lidl di Codroipo caffè e beni alimentari per un valore di circa 1.600 euro. Per questo una donna romena di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Campoformido. I suoi due complici, invece, sono riusciti a scappare.

Il gruppetto è stato visto ‘armeggiare’ con fare sospetto all’esterno del supermercato, nel primo pomeriggio di mercoledì. Proprio questo atteggiamento ha richiamato l’attenzione dei carabinieri, che sono intervenuti. I tre hanno tentato di scappare ma la donna è stata bloccata e portata in carcere con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Nell’auto abbandonata dal gruppo sono stati rinvenuti scatoloni contenenti pacchi di caffè e altri generi alimentari. Per portare fuori dal punto vendita la merce, utilizzavano la porta di ingresso e non quella di uscita, evitando così di far scattare l’allarme.