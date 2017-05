Alla Dacia Arena la prima edizione dell'Udinese Awards Gala

Il meglio della gastronomia regionale

Ad aprire la serata dopo l'aperitivo in area Vip il saluto del Presidente Giampaolo Pozzo. Il meglio degli interpreti della gastronomia della regione ha fatto squadra per un menù 'a otto mani' permettendo di offrire una straordinaria e impareggiabile esperienza agli ospiti del gala. Gli chef Emanuele Scarello, Iliija Pejic, Massimiliano Sabinot e Luigi Zago hanno curato ciascuno una parte della cena, dall’antipasto al dessert passando per primi e secondi.

La consegna degli Awards

Il momento centrale del Gala è stato la consegna degli Awards. Per la prima volta l’Udinese ha voluto premiare i calciatori che maggiormente si sono distinti nella stagione. Gli oscar 2016/2017 sono andati a Jakub Jankto come 'Miglior giovane', Cyril Therau 'Miglior giocatore', Orestis Karnezis per la 'Miglior prestazione individuale' (in Atalanta – Udinese), Danilo per 'il Gol più bello' (Udinese – Bologna 1-0) e Silvan Widmer come 'Sponsor Ambassador'.

Riconoscimenti agli sponsor

Tra gli sponsor, l’Udinese ha consegnato riconoscimenti alla Canton per la Categoria 'Stadium experience', a Pro.Action per la categoria 'New partner and first team supplier' e a Vortice per la 'Multi Target activation'.

Premio al 'miglior tifoso'

Un Award speciale è stato assegnato, in collaborazione con l’Auc, al tifoso che meglio ha rappresentato l’attaccamento alla squadra sostenendo sacrifici per seguire l’Udinese. E’ Aurelio Bernardo Stocco, residente in Svizzera. Aurelio non si fa spaventare della distanza. La domenica, che sia in casa o in trasferta, è sempre presente.

Tra gli ospiti anche Simona Ventura

Gli eventi sono stati introdotti da Francesco Pezzella e Giorgia Bortolossi di Udinese Tv con la partecipazione straordinaria di Ivan Zazzaroni. Nel finale l’'incursione' di Simona Ventura che ha reso ancora più 'frizzante' lo show, con tutta la squadra sul palco a salutare gli ospiti e attendere la mezzanotte per augurare buon compleanno a Giampaolo Pozzo.

Udinese Awards 2017: la cena spettacolo sul campo da gioco e un tributo agli oltre cento partner commerciali e alla squadra (© Udinese Calcio S.p.A.)

