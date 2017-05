Imprenditoria rosa: il centro ‘ritrova’ un’attività commerciale con il nuovo Buy Italian Style

UDINE – È giovane, è donna, è mamma e fra qualche giorno, anche un’imprenditrice. Samantha Ermacora, infatti, inaugurerà (l’evento è aperto a tutti, presente anche un trucca bimbi) il prossimo 27 maggio, alle 17, il nuovo store di Buy Italian Style. Nuovo perché l’attività precedente ha chiuso e oggi la 26enne - udinese ma originaria di Cassacco - ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura in cui crede molto e che regala a Udine una nuova attività commerciale, che avrà sede nella centralissima via dei Calzolai, al civico 2b.

Prodotti che strappano un sorriso e personalizzati

Con un passato da barista e commessa, dopo uno stop di un paio d’anni dettato dal desiderio di seguire suo figlio nei primi anni di vita, Samantha ha scelto di lanciarsi nel mondo del commercio: «La più grande motivazione è certamente stata mio figlio, perché è per lui che voglio sempre il meglio, e di più, per quanto possibile. E proprio per questa ragione ho deciso di riaprire un’attività che da qualche tempo ha chiuso ma che credo sia una cosa che manca in città. I nostri articoli – spiega - oltre a essere divertenti, sono diversi dal solito. In più offriamo la possibilità di personalizzare praticamente tutto, e in tempi brevi». Tutto, perché lo store (con disponibilità di scegliere online i pezzi e poi richiederli in negozio) offre abbigliamento dai 0 anni in su. Compresi coordinati per famiglia, fiocchi nascita, tazze, e poi magliette per addio al nubilato, portachiavi, bijoux, vestiti prémaman, e infine ‘abbigliamento’ per animali. Il tutto ‘condito’ da frasi esilaranti e che fanno sorridere anche i più seriosi oppure, come detto, personalizzati con frasi o immagini.

Emozionata e piena di speranza

Intanto Samantha, intenta negli ultimi preparativi, è «Emozionatissima». E a chi le dice che il suo è un azzardo, lei risponde con il sorriso e carica di positività: «Buy Italian Style è un’azienda giovane e dinamica, e io credo molto in questa nuova avventura e nella città. Quindi non posso che dirmi fiduciosa e perché no, magari la mia iniziativa, come quella di altri, può essere da stimolo per chi vorrebbe aprire un’attività, ma è titubante».