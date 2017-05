Hoping Siria Un aiuto per la Siria': concerto di beneficenza allo Zanon

UDINE - Si svolgerà domenica 28 maggio alle 20.30 all’auditorium Zanon di Udine il concerto 'Hoping Siria Un aiuto per la Siria', evento di beneficenza organizzato da 'Insieme si può fare - onlus', associazione di Monza, che dal 2014 si occupa di svolgere attività di solidarietà sociale e intervento diretto e indiretto in risposta all’emergenza dei profughi in fuga dalla guerra civile in Siria. Saliranno sul palco la Compagnia Airali di Ilaria Siliotto e il collettivo artistico de La Scimmia Nuda. Il costo del biglietto è a offerta minima di 10 euro, per i bambini di età inferiore ai 10 anni è previsto l’ingresso gratuito. Il ricavato della serata sarà devoluto a Insieme si può fare Onlus.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita dei biglietti rivolgersi a Simona Concutelli (3294946008 | simona.concutelli@gmail.com).