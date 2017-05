Migrante accusato di violenza sessuale su un ragazzino

PALMANOVA – Una presunta violenza sessuale subita da un minore della Bassa Friulana è stata denunciata ai carabinieri di Palmanova. L’autore della violenza sarebbe uno straniero, richiedente asilo accolto in una struttura della zona. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

I militari sono al lavoro per raccogliere elementi utili a confermare la versione del ragazzino, che pare conoscesse già il migrante (ancora da chiarire i contorni del loro incontro). In Procura si lavora a un’ipotesi di reato di approccio di tipo sessuale, che sarebbe stato tentato da un pakistano 20enne. Il migrante è in stato di fermo, per evitare possibili fughe.