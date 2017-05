Coinvolto in un incidente, scappa. I vigili lo ritrovano con le telecamere

UDINE – Doppio incidente nella giornata di giovedì a Udine. Quattro le auto coinvolte nei sinistri con, fortunatamente, un solo ferito. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale.

Il primo incidente si è verificato attorno alle 15 in via Cividale. Una Opel Astra Sw guidata da una 26enne che procedeva lungo la via, giunto in prossimità dell’Eurospin, si è scontrato con una Punto condotta da un 84enne in fase di manovra. A restare ferita è stata la 26enne, portata in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Il secondo sinistro è accaduto alle 18.30 in via delle Ferriere. Due veicoli, una Ford Fiesta e una Renault, che procedevano lungo la via Ferriere con direzione piazzale Cella, in prossimità del civico 29, si sono scontrati. Una delle auto, però, dopo l’incidente si allontanava, tentando di far perdere le proprie tracce. Alla guida c’era un 19enne. Il giovane è stato rintracciato dalla Polizia locale grazie ai sistemi di videosorveglianza posizionati nella zona. Sono in corso gli accertamenti del caso per capire le razioni di un simile gesto.