‘Piazza Europa’ torna a Udine, ma non è l'unico evento in programma a Udine, oggi!

UDINE - Oggi è 'solo' venerdì eppure sono davvero molti gli appuntamenti a calendario, eccone qui una selezione.

‘Piazza Europa’ torna a Udine e trova sede in Giardin Grande

Dai formaggi olandesi e francesi ai capcakes inglesi, dalle birre artigianali tedesche e irlandesi al caviale russo e ai biscotti bretoni. A una settimana dal classico ‘taglio del nastro’ nella nuova location di piazza Primo Maggio, il mercato europeo del commercio ambulante stuzzica già i palati con le sue prelibatezze provenienti da tutto il Vecchio Continente e non solo. È in programma infatti dal 26 al 28 maggio in Giardin Grande la sesta edizione dell'evento organizzato dalla Fiva Confcommercio (Federazione italiana dei venditori ambulanti e su aree pubbliche), che si presenta quest'anno con un nome nuovo: ‘Piazza Europa’. Tutti i dettagli, sono qui.

‘Lupin the third’: al Visionario il grande ritorno della banda

Venerdì 26 maggio, alle 20.30, al Visionario, il grande ritorno della banda Lupin Live Action con la proiezione in anteprima di ‘Lupin the third – Il tesoro di Venezia’. A introdurre la serata - organizzata da Novaludica e Lupin Live Action, in collaborazione con il Centro Espressioni Cinematografiche - il critico Giorgio Placereani. Per saperne di più, qui.

A scuola di Youtube e musica

A distanza di un mese dalle semifinali di Arezzo Wave, Homepage Festival, in collaborazione con l’associazione culturale Euritmica, torna a Tolmezzo per due giorni dedicati ai giovani, all’Ipsia Candoni venerdì 26 e sabato 27 maggio, svolti grazie al sostegno del Comune di Tolmezzo. Tutti i dettagli, qui.

Torna a Udine la Giornata mondiale del Gioco

Il programma dell'evento prevede un ‘prologo’ venerdì 26 maggio, alle 17, con ‘Seguendo le tracce degli antichi’ (a Torre di Porta Villalta), due conferenze sul tema del gioco nell'antichità a cura della Società Friulana di Archeologia: alle 17 si parlerà di ‘Ludi romani all'aperto e giochi con la palla’ a cura di Alessandra Fragale (Università degli Studi di Napoli l'Orientale), e alle 19.30 de ‘I giochi dei Longobardi’ con Alex Barnaba e Gabriele Zorzi (Associazione La Fara). L’intero programma con tutti i dettagli, è disponibile qui.

Mettiamoci sulla buona strada

Venerdì 26 maggio, alle 20.30, alla sala polifunzionale della 5^ circoscrizione, in via Veneto 164, a Cussignacco. è in programma un evento volto a capire come affrontare le sfide che la vita ci pone con la consapevolezza dei rischi. Relatrice dell'appuntamento dal titolo 'Mettiamoci sulla buona strada', sarà Laura Bassi, presidente dell’associazione di volontariato «FormidAbili Onlus’. Ingresso Libero.

Orti urbani, nuovo appuntamento

Si concludono venerdì 26 maggio i tradizionali incontri di primavera, organizzati da Agenda 21 del Comune di Udine, dedicati a tutti gli orticoltori urbani. Venerdì 26 maggio, alle 16.30, nella sede del Consorzio Agrario Fvg - Market Verde di viale Palmanova, si terrà l'incontro conclusivo. L'esperto agronomo Marcello Mattiazzo sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande sull'orto (periodi ideali di trapianto, varietà più coltivate, migliori tecniche di coltivazione, soluzione alle principali problematiche). Si tratterà di un incontro molto particolare, nel quale tutti gli orticoltori urbani potranno portare fotografie, parti fresche di piante o altro per avere in diretta diagnosi, consigli e altre informazioni. Per tutti gli incontri l’accesso è gratuito fino a capienza sala (posti limitati). Per informazioni: Ufficio Agenda 21 (0432 1272525 - 615), agenda21@comune.udine.it). Per la prenotazione, telefonare al numero 0432- 838811 – email marketing@capfvg.it.

Teatro nei Luoghi a Chiopris Viscone

Venerdì 26 maggio, Teatro nei Luoghi arriva a Chiopris Viscone (Sala Polivalente, ex Scuole elementari, inizio alle 21, con ingresso libero) e ospita il debutto di Effe Come, una nuova produzione dell’Associazione Mamarogi di Trieste dedicata all’universo femminile, al rapporto fra i sessi, sull’eterno gioco di ruoli che ancora oggi le donne sono chiamate a ricoprire.

‘Officine By Night’: alle Officine tornano le serate con la musica dal vivo

Con l’arrivo della bella stagione alle Officine Giovani riprendono le serate con la musica dal vivo. Venerdì 26 maggio alle 20.30, per ‘Officine By Night’, è in programma l'esibizione del gruppo storico udinese ‘Uncles of The Moon + Special Guest’, band che definisce la propria musica ‘alternative british rock’. Un concerto in cui g-li Uncles regaleranno un ricco repertorio di brani inediti e da loro composti, per l’occasione in acustico. Per informazioni: Officine Giovani (tel. 0432 541975 – mail officinegiovani@gmail.com).

Bicimaggio

Ultima settimana di attività per il programma di uscite Bicimaggio, per conoscere la bici e muoversi lungo le strade della città facendo bene a se stessi, agli altri e all'ambiente, organizzato dal Comune di Udine. Venerdì 26 maggio dalle 18.00 alle 23.00 a Porta Aquileia Una bici per amica, pedalata serale verso Santo Stefano Udinese per assistere a un concerto di organo a cura di Fiab BicitUdine.

‘Sport: istruzioni per l'uso’: incontro a Udine

Venerdì 26 maggio, alle 19, nella sala Valduga della Camera di Commercio di Udine (in piazza Venerio), si terrà il primo incontro del ciclo 2017 ‘Sport: istruzioni per l'uso’, promosso dall'Asd Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon. Relatori saranno due specialisti in fisiatria e posturologia, il chinesiologo Gabriele Chiarandini e il fisioterapista e osteopata Stefano Bettini, che moderati dal campione europeo Venanzio Ortis affronteranno il tema dell'approccio allo sport, appunto, con una panoramica a 360 gradi. L'ingresso è libero. Per informazioni più dettagliate contattare l'associazione all'indirizzo mail info@maratoninadiudine.it.

Architettura: 13 studi della provincia di Udine

Venerdì 26 e sabato 27 maggio, gli architetti friulani aprono le porte dei loro studi al pubblico con l’iniziativa ‘Open, Studi Aperti’. Sono 13, infatti, gli studi della provincia di Udine, situati in 7 comuni diversi (Udine, Cervignano del Friuli, Tricesimo, Pasian di Prato, Buttrio, Martignacco, Majano) che aderiscono alla manifestazione nazionale dove saranno aperti in contemporanea, complessivamente, 637 studi di architettura (di 84 province). Per gli architetti sarà un’occasione per accogliere in studio chi vorrà indagare una professione che, tra creatività, soluzioni tecniche e innovazione, è spesso mitizzata ma poco conosciuta nei suoi reali contorni. Per i cittadini sarà possibile conoscere, ‘in diretta’, il mondo dell’architettura e gli ambiti in cui operano i suoi professionisti, dando la possibilità a ogni architetto di rappresentare, idealmente, l’intera categoria professionale. Sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Udine (www.ud.archiworld.it) o su www.studiaperti.com, l’elenco degli studi della provincia di Udine che hanno aderito all’iniziativa con date e orari di apertura.

Serata musicale in Castello a Ragogna

La Pro Loco, il Coro Insolitenote e il Comune di Ragogna organizzano per venerdì 26 maggio alle 20.30 nella splendida corte del Castello di Ragogna, una serata musicale con il Coro ‘Klez De Douze’ gruppo di suonatori del sud della Francia, per una serata di musiche a confronto in una suggestiva location. Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Centro Sociale di Pignano.

Nasce Struktura, nuovo gruppo di artisti friulani

Non è un'associazione, Struktura, quanto piuttosto un gruppo di artisti uniti dalla similitudine di idee, ma ognuno diverso nella sua personale ricerca artistica. Il gruppo, nato nell'aprile 2017, verrà presentato il 26 maggio, alle 18, nella sede dell'associazione interAZIONI in via della Rosta 46 a Udine; nell'occasione, nella sala espositiva sarà anche inaugurata la prima mostra del gruppo. Maggiori informazioni, qui.

Gusto Carnia 2017: la cucina sposa la storia

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto coinvolti i migliori tra i ristoratori e produttori carnici con un ampio consenso di partecipazione, Gusto Carnia fa un ulteriore passo in avanti e si confronta con la storia della montagna carnica. La prima serata (26 maggio) partirà dalla Chiesa Matrice di Carnia, San Pietro di Zuglio, a voler legare simbolicamente i valori spirituali e materiali di questa terra. Se la cena si terrà alla Polse, gli ospiti verranno prima accolti all’interno dell’edificio sacro dalla musica della violinista Mariko Masuda e concluderanno la serata ammirando il firmamento dal telescopio della Specola. Tutte le info, qui.

Radicalizzazione jihadista: un convegno per discutere come uscire dai gruppi manipolativi

Il contributo della società civile al contrasto della radicalizzazione violenta, programmi di uscita e recupero dai gruppi manipolativi. Saranno questi i temi al centro delle due giorni di convegni (venerdì 26 e sabato 27 maggio) in programma a palazzo Belgrado organizzati in collaborazione con Cristina Caparesi (membro della Commissione radicalizzazione jihadista), Exit Onlus, Sos abusi psicologici ed Educa Forum. Tutti i dettagli, qui.