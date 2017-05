Prepotto: tutto pronto per l'arrivo di Lady Gaga

CIVIDALE - A Cialla di Prepotto sono in trepidante attesa. Ospite attesissimo, per il prossimo 28 maggio, Lady Gaga. Per l’occasione ci saranno anche molti altri vip. Certa pure la presenza di alcuni cantanti italiani, che si esibiranno assieme.

Torna infatti a casa Luciano Pavarotti, alias Gigi Nardini, la Casa del Miele (via strada di Cialla, 5 - Cividale del Friuli), l’appuntamento tutto dedicato ai sosia dei vip. Il raduno del Triveneto si svolgerà in concomitanza a 'Cantine Aperte’. Per l’occasione è in programma anche il concorso dei sosia delle Tre Venezie. Appuntamento dunque dalle 12 in poi per incontrare il proprio personaggio famoso preferito. Saranno messe alla prova anche le ugole d’oro con un concorso karaoke.

Per info e prenotazioni: 0432730837 | 3333250230 | casadelmiele@libero.it |