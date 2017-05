Dan Peterson in cattedra all'Università di Udine

UDINE – Dan Peterson docente per un giorno all’Università di Udine. Il mattatore statunitense (allenatore di basket, giornalista, telecronista, conferenziere, direttore del mensile Superbasket e molto altro ancora, e dal 2012 membro dell'Italia Basket Hall of Fame) terrà una lezione aperta martedì 30 maggio, dalle 14 alle 16.30 al palasport «Angelo Giumanini», in via delle Scienze 100 a Udine. L’incontro con il profeta del basket professionistico americano dell’Nba in Italia prevede una parte teorica dal titolo 'La squadra vincente: gestire, motivare e comunicare' e una pratica dedicata a 'Il tiro: metodologia e didattica d’insegnamento'.

L’evento sarà introdotto da Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienza dello sport che ha organizzato l’incontro in collaborazione con Claudio Bardini e il Centro universitario sportivo (Cus) di Udine. È prevista la partecipazione degli studenti dei corsi di laurea triennale in Scienze motorie e magistrale in Scienza dello sport, e di atleti e allenatori di società di pallacanestro locali.

Il corso magistrale in Scienza dello sport, naturale proseguimento del consolidato corso triennale in Scienze motorie, è stato fondato nel 2008 nella sede di Gemona del Friuli e dall’anno accademico 2015-2016 è a Udine. Ogni anno accoglie 45 iscritti. Dal 2000 a oggi ha formato circa un migliaio di laureati. Nel 2016 la classifica del Censis lo ha posto al secondo posto a livello nazionale per la qualità della didattica sui 30 altri corsi in Italia.

Il laureato in Scienza dello sport può esercitare la funzione di responsabile, in qualità di allenatore o preparatore atletico, in ambito di progettazione, conduzione e gestione, di attività motorie e sportive in strutture pubbliche e private. Può inoltre ricoprire le funzioni di manager di società sportive professionistiche e non; nell’organizzazione e nella conduzione delle attività motorie e sportive con disabili. La laurea magistrale è prerequisito necessario per l’accesso ai dottorati di ricerca e ai Tirocini formativi attivi (Tfa) per l’insegnamento nella scuola secondaria.