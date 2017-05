L'angelo di Premariacco fa un 'tagliando' dopo più di 80 anni

PREMARIACCO - L'ultima volta era successo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Dopo più di 80 anni, la statua in bronzo del campanile della chiesa di San Silvestro Papa a Premariacco è stata rimossa. Dopo che un fulmine ha colpito la sommità del campanile, in seguito ai sopralluoghi effettauti, si è scoperto che uno dei perni che sosteneva l'angelo andava sostituito. E così si è deciso di intervenire. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Le operazioni per rimuovere la statua bronzea, eseguire nella giornata di giovedì, sono state piuttosto complesse, ed è stato necessario l'intervento di due gru, con la chiusura preventiva della strada che costeggia il campanile. Grande la curiosità dei cittadini di Premariacco, che hanno voluto assistere alla rimozione dell'angelo con la tromba.

La statua sarà riposizionata sul campanile al termine degli interventi di messa in sicurezza, tra un paio di settimane.