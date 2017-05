Immobiliare boom: in FVg +18,8% nel 2016

UDINE - Più 18,8% rispetto all’anno precedente. E' un vero e proprio balzo in avanti quello compiuto dal mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia che dopo un 2015 finalmente in positivo, prende slancio nel 2016 e potrebbe, nell'anno solare in corso, tornare ai dati del 2011, risalendo definitivamente la china. I dati sono stati presentati oggi grazie alla diciannovesima edizione dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip a Palazzo Belgrado, illustrati da Claudio Bernardis, presidente provinciale dell’associazione degli agenti immobiliari professionali affiliati a Confindustria.

All’intervento relativo ai numeri del mercato immobiliare locale, anticipato dai saluti del presidente Fiaip Fvg Leonardo Piccoli, dal presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, dall'assessore alle attività produttive del Comune di Udine Alessandro Venanzi e dal segretario del collegio dei Geometri Lucio Barbiero, è seguito un momento di approfondimento su tutto il 'sistema casa' che ha coinvolto l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e territorioMariagrazia Santoro, il presidente dell’Ance Roberto Contessi, il vicepresidente della Federazione delle BCC regionali Lorenzo Kasperkovitz e l'imprenditore edile del settore legno Matteo Marsilio.

Più 18% in Fvg, più 17% in provincia di Udine

Il 2016 infatti sancisce la definitiva crescita del mercato immobiliare e consolida il numero delle compravendite in provincia di Udine. L'aumento delle compravendite del settore residenziale nel 2016 è infatti del 18,8% a livello regionale e del 17% per la provincia di Udine, rispetto al 18,9% nazionale. Aumenta in maniera intensa anche la voce relativa al commerciale (su scala nazionale) a 16,6% rispetto all'1,9% dell'anno passato. Positive finalmente anche quelle relative a uffici (12,5%) e soprattutto capannoni e produttivo con il 22,1% di aumento sull' anno precedente. Secondo la Fiaip, viste le ultime stime, le compravendite del residenziale in Italia potrebbero ritornare nel 2017 attorno alle 550.000, un dato identico a quello dell'ormai lontano 2011.

Cresce anche il numero dei mutui erogati dalle banche. Ad esempio le Bcc regionali nel 2016 hanno visto un aumento di mutui dedicati alla casa del 6,4%, dopo un 2015 molto positivo. «I dati 2016 consolidano in maniera definitiva la ripartenza del settore residenziale – sottolinea il presidente provinciale Fiaip Claudio Bernardis –. La combinazione tra ottimi valori degli immobili e tassi molto bassi applicati dalle banche ha fatto da volano al sistema, nonostante la riforma della casa operata dalla Regione non abbia ancora dato gli stimoli che ci saremmo aspettati».

Le zone dove conviene investire

I valori del mercato medi per la città di Udine salgono per il centro storico (intorno 3.000 / 3.500 euro al metro quadro per il nuovo) e le zone prossime al centro a nord e ovest. Scendono ancora rispetto allo scorso anno le aree limitrofe a Borgo Stazione (intorno ai 1.650 euro per il nuovo e le periferie est e sud (sotto i 1.900 per il nuovo). Ottime le possibilità che vengono offerte dall'acquisto di un immobile da ristrutturare: in varie zone della città, anche centrali, si può acquistare spendendo dai 500 agli 800 euro per metro quadro. Le locazioni vedono il centro storico pedonale con prezzi che vanno dai 9 ai 12 euro al metro quadro per l’arredato, mentre per il semicentro si attestano sui 7, intorno ai 6 per la zona nord e ovest e tra i 5 per sud e est.

Bisogna però sottolineare che al centro delle compravendite ci sono spesso immobili di medie-piccole dimensioni, non ristrutturati e con finiture vetuste, risalenti agli anni '70. Questi immobili stanno esponenzialmente perdendo valore perchè i proprietari non si occupano né della manutenzione né della ristrutturazione secondo i nuovi standard normativi, soprattutto in termini di risparmio energetico.

Un altro dato riguarda il valore medio dei mutui erogati: l'importo medio finanziato – in Italia - è di 119.000 euro, con una durata di 22 anni. Soffre quindi ancora il nuovo (percepito sempre come troppo caro) ma anche l'usato che non viene valorizzato adeguatamente per le considerazioni fatte in precedenza.

Le località turistiche

Per quel che riguarda invece i dati relativi alle località turistiche ci sono segnali positivi soprattutto dal mare e da Lignano in particolare con un +11%, mentre soffrono la Carnia -3% e il Tarvisiano con un preoccupante -11%.

Le Bcc con il 30% del caricamento delle istanze di agevolazione sulla casa (1.112 su 3.640) sono il primo operatore bancario regionale in quest'ambito. Spiega Lorenzo Kasperkovitz, vicedirettore della Federazione Bcc Fvg. Le 15 Bcc del Fvg nel 2016 hanno eseguito il 6,4% in più di operazioni rispetto all'anno scorso, erogando più di un miliardo di euro, di questi 285 erano destinati ai mutui per la casa. «L’attenzione alle aspettative di soci e clienti sulla prima casa, da parte nostra, resta alta – continua Kasperkovitz -. Infatti, all’azione creditizia vera e propria, si è affiancata la consulenza ai privati per l’acquisto, che ha confermato l’importante ruolo svolto dal Credito Cooperativo regionale anche nella presentazione delle domande per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla Legge Regionale entrata in vigore quest'anno».