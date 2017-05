Moria di api: la Procura di Udine apre un'inchiesta per 'disastro ambientale'

UDINE - La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un'indagine per l'ipotesi di reato di 'disastro ambientale' in merito alla moria di api che da qualche tempo sta interessando il Friuli. Il sospetto è che la causa sia da ricercare nell'utilizzo dei neonicotinoidi, un tipo di insetticida neurotossico e per questo vietato.

L'indagine, aperta da qualche mese sul tavolo del pm Viviana Del Tedesco, in questi giorni ha avuto un'accelerazione con l'esecuzione, tra giovedì e venerdì, di un'ottantina di perquisizioni a carico di un nutrito elenco di soggetti, indagati per verificarne l'impiego nei campi di mais. I neonicotinoidi sarebbero considerati causa del disorientamento e della moria delle api e di altri insetti impollinatori.

I controlli, che hanno visto impiegate decine di ufficiali di polizia giudiziaria, sono stati eseguiti in questo periodo dell'anno in cui è previsto per legge un divieto di utilizzo. Gli investigatori stanno predisponendo una mappatura del territorio che verrà poi fornita, insieme a una relazione del magistrato, al Procuratore generale