Francesco Berini: l'artigiano che fa 'suonare a dovere' i Fiati

UDINE - Un desiderio. Fare l’artigiano. E una passione. La musica. È così che Francesco Berini, 36enne udinese, nel 2002 ha deciso di unire le due cose e cominciare l’apprendistato in una bottega nella zona di Udine, per imparare l’arte (perché di questo si tratta) di riparare gli strumenti musicali a fiato.

Il mestiere che non ha un nome codificato

Avreste mai pensato all’esistenza di un mestiere così? In effetti non è molto diffuso, come lo stesso Francesco ha spiegato: «In Italia siamo sull’ordine del centinaio, ma forse anche meno». Difficile quantificare, perché per diventare mastri manca una scuola: «Non c’è cultura per questo mestiere, nel nostro Paese. – spiega Francesco – O fai come me, un apprendistato in bottega per 5 anni, oppure serve andare all’estero, in Francia, per esempio. Ci sono poi alcune multinazionali che fanno corsi giornalieri, ma, per imparare il mestiere non è sufficiente una manciata di ore». Anche perché, «non c’è un’unica soluzione ai problemi di manutenzione, o alle riparazioni, o ai restauri che richiedono i clienti. Bensì serve entrare in empatia con lo strumento che si ha fra le mani e con il musicista che lo prova in fase di riconsegna».

Non c’è una regola sola

Ecco allora che tutto torna utile. Dal diploma da perito al Malignani, fino alla saldatura insegnata da un amico orafo e poi, ovviamente, tutti i trucchi del mestiere imparati durante l’apprendistato e quello appresi lavorando e impegnandosi per trovare anche soluzioni prima sconosciute.

E poi il suono cambia

I musicisti, infatti, dicono di fidarsi, perché tante volte «suonano con una zavorra», a causa della mancata manutenzione. «Talvolta, pur senza rendersene conto, suonano facendo uno sforzo incredibile, che viene meno a seguito di un controllo alla meccanica o di una riparazione che era necessario ma di cui il musicista stesso non era a conoscenza, per esempio».

Suonare a dovere

In questi anni (dal 2009 quando ha aperto la sua bottega nell’antica officina del nonno, una delle più vecchie di Udine, nata subito dopo la guerra) si occupa di flauti, clarinetti (di tutti gli strumenti a fiato, insomma) e principalmente di sassofoni. Ed è davvero incredibile entrare da quel portone in metallo, perché pare quasi di addentrarsi in un mondo parallelo, fatto di piccoli o grandi arnesi da lavoro e meravigliosi strumenti che non aspettano altro che essere rimessi a nuovo per suonare a dovere. Tutto è curato nel minimo dettaglio e da subito si capisce la passione che questo giovane artigiano mette nel suo lavoro: musica classica alla radio, luce soffusa e faretti puntati sullo strumento che in quel momento è ‘sotto i ferri’.

L’arte del mestiere

Da lui arrivano oltre che da tutto il Fvg dalle vicine Austria e Slovenia, ma anche da Venezia, Padova, Ferrara e talvolta anche dalla Puglia. E poi, in un mondo iper connesso come il nostro, Facebook rappresenta per Francesco uno strumento interessante, non solo per farsi conoscere dai potenziali clienti ma per confrontarsi con i colleghi, soprattutto americani: «Ci scambiamo consigli e idee quando necessario. Spesso infatti tanti problemi non hanno soluzione, la devi inventare tu». Ecco perché non possiamo che definirla un’arte quella di Francesco: sta alla sua conoscenza, al suo estro, oltre che alle sue capacità tecniche, il risultato finale. E che musica, sia.

Francesco Berini: l'artigiano che fa 'suonare a dovere' i Fiati (© Diario di Udine)

