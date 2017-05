Presunto caso di Blue Whale Game in Friuli

UDINE – Potrebbe trattarsi di un caso di Blue Whale Game, il ‘gioco’ lanciato in Russia, che dopo una serie di sfide lanciate sui social porterebbe i ragazzini all’autolesionismo e, in casi estremi, al suicidio. A stabilirlo dovrà essere la Questura di Udine, dopo che due genitori hanno segnalato un possibile caso che avrebbe coinvolto la loro figlia.

Si tratterebbe di una 13enne di Udine. I genitori hanno notato un tatuaggio simile a quello del Blue Whale Game (con incisioni sulla cute) e per questo si sono subito rivolti agli agenti della Questura. Le indagini sono in corso con il coinvolgimento della Polizia postale, che ha preso in carico lo smartphone della ragazzina per far luce sulla vicenda e identificare i presunti istigatori.